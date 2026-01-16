Barrio Santa Ana I: una investigación digital destapó un caso de abuso infantil en Salta

La investigación no comenzó con sirenas ni patrulleros, sino con un reporte técnico que encendió alertas en los sistemas de control digital. A partir de esa señal, organismos especializados iniciaron una pesquisa que este jueves tuvo su primer resultado concreto: la detención de un hombre de entre 28 y 29 años en la ciudad de Salta, acusado de poner a disposición de terceros material de abuso y/o explotación sexual infantil a través de Internet.

El procedimiento se realizó durante la mañana del jueves en un inmueble del barrio Santa Ana I, en la zona sur de la capital salteña, y estuvo a cargo de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, bajo la coordinación de la Dirección General de Ciberseguridad. Con orden judicial, los efectivos concretaron el allanamiento del domicilio, donde se produjo la aprehensión del sospechoso y el secuestro de dispositivos informáticos considerados de interés para la causa.

Según la información oficial, la pesquisa fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo en feria de la fiscal Sofía Cornejo. El expediente se inició tras recibir un informe que advertía sobre la actividad ilícita de un usuario en una plataforma digital. Del análisis preliminar de esos datos surgió que el acusado habría subido numerosos archivos -principalmente videos- con contenido de abuso sexual infantil, en los que se vería involucradas niñas y niños menores de 13 años.

Los investigadores detectaron que el material habría sido alojado en servicios vinculados a la empresa Google, lo que permitió trazar patrones de uso, identificar cuentas y avanzar con la individualización del sospechoso. Esa información fue clave para solicitar las medidas judiciales que derivaron en el operativo de este jueves.

Con la autorización del Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, el personal policial procedió al secuestro de computadoras, teléfonos y otros soportes digitales, que ahora serán sometidos a peritajes especializados. El objetivo es determinar el volumen del material, su origen, la posible distribución a terceros y la eventual participación de otras personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, una vez cumplidos los trámites de rigor, el detenido será llevado a audiencia de imputación como presunto autor del delito de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, agravado por la edad de las víctimas, conducta prevista en el artículo 128 del Código Penal, en sus párrafos segundo y quinto.

La causa se inscribe en una línea de trabajo que busca desarticular redes de circulación de contenidos ilegales en entornos digitales, un fenómeno que crece al ritmo de las nuevas tecnologías y que exige respuestas judiciales y técnicas cada vez más complejas. En Salta, la intervención de áreas especializadas refleja un enfoque que prioriza la trazabilidad digital, la cooperación con plataformas y el resguardo de la evidencia informática para sostener las acusaciones en sede judicial.