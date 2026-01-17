Cuando el delito entra por el celular: caos de grooming y abuso infantil

En apenas los primeros días de 2026, la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta ya concretó tres allanamientos con detenciones por delitos cometidos en internet contra niñas, niños y adolescentes. Uno de los procedimientos se realizó en General Güemes y los otros dos en la ciudad de Salta, con imputaciones inminentes por grooming, corrupción de menores y distribución de material de abuso sexual infantil. "En 15 días llevamos tres allanamientos y detenciones por este tipo de delitos", advirtió la fiscal especializada Sofía Cornejo, al trazar un panorama que encendió una señal de alarma sobre la magnitud y la gravedad de estas conductas en la provincia en su visita al streaming de El Tribuno.

Con esos operativos como punto de partida, la funcionaria puso el foco en dos fenómenos que hoy concentran buena parte del trabajo de su fiscalía: el delito de adultos con menores a través de redes sociales con fines sexuales (grooming) y la tenencia, producción y difusión de material de abuso y explotación sexual infantil. "No estamos hablando de películas ni de cosas que pasan en otros países. Hablamos de Salta", subrayó.

Cornejo explicó que el grooming consiste en que una persona mayor de edad contacta a un menor por internet, generalmente haciéndose pasar por un par, para generar confianza, manipularlo y avanzar hacia conductas de contenido sexual. "En la práctica es una forma de abuso sexual. Hay un mayor que influye, manipula y vulnera a un niño o a una niña que no sabe quién está del otro lado de la pantalla", sostuvo.

La fiscal alertó que las víctimas son cada vez más pequeñas. "Estamos viendo chicos de 10, 11 años", indicó, y remarcó que en estos casos los menores siempre son víctimas. "No hay que culpabilizarlos. Hay una persona adulta que interfiere en su desarrollo, que los induce a mantener charlas de alto contenido sexual, a enviar imágenes íntimas y, en algunos casos, hasta a concertar encuentros".

En ese sentido, insistió en que el grooming está tipificado como delito y protege a todos los menores de 18 años, sin distinción de edad. "La ley entiende que no hay consentimiento válido cuando hay una asimetría tan grande de poder y de madurez", explicó.

El otro gran frente de investigación es la circulación de imágenes y videos de niñas, niños y adolescentes sometidos a situaciones sexuales. Cornejo fue enfática al marcar que ya no debe hablarse de "pornografía infantil". "La pornografía es una actividad entre adultos. Cuando hay niños, se trata de material de abuso y explotación sexual infantil. Es violencia, no es entretenimiento", señaló.

Evidencia digital

La fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo durante la entrevista que mnatuvo con El Tribuno remarcó la importancia de la evidencia digital y dejó un mensaje claro para padres, madres y víctimas: "No borren los chats, no borren las imágenes. Eso es la prueba más fuerte que tenemos para investigar y llevar a alguien a juicio".

Si existe temor o vergüenza, recomendó una conducta simple y segura: apagar el celular y llevarlo así a la fiscalía, sin manipularlo. "Muchas veces, por querer ayudar o por desesperación, se termina borrando información que después no se puede recuperar", explicó.

Cornejo sostuvo que los delitos sexuales en línea contra menores son hoy una de las mayores preocupaciones. "Internet y las redes atraviesan toda la vida. No hay delito que no tenga hoy un rastro digital", afirmó.