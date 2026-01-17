El Gobierno anunció que el 2025 terminó con superávit fiscal

La Argentina cerró el 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB, que, tras el pago de los intereses de la deuda pública, se convirtió en un superávit financiero de 0,2% del PIB, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

El informe de Economía precisa que Argentina registró en 2025 un superávit fiscal primario de $11,8 billones (unos US$8.100 millones y un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) de $1,45 billones(unos mil millones de dólares).

Se trata del segundo superávit financiero anual consecutivo, tras registrarse en 2024 el primero en más de una década. En 2024, Argentina registró un superávit primario de 1,8% del PIB, que, tras el pago de los intereses de la deuda pública, se convirtió en un superávit financiero de 0,3% del PIB.

El Ministerio de Economía informó además que "en línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes", en diciembre pasado el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2,88 billones (US$1.980 millones) y un déficit financiero de $3,29 billones (US$2.260 millones).

"Segundo año consecutivo de superávit fiscal primario y financiero", celebró a través de un posteo en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario destacó que "se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional".

"El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales", agregó el ministro, al tiempo que indicó que "esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables".

En ese sentido, precisó que "el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 versus diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria versus un 55% en diciembre 2023".

"El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles", destacó.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026", añadió el ministro.

Para finalizar, Caputo subrayó que "el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PIB".