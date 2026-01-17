PUBLICIDAD

Formaron a más de cien agentes sanitarios

Gobierno y Unicef impulsan acciones.
Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
El Ministerio de Salud Pública, en articulación con Unicef Argentina, llevó adelante una capacitación en desarrollo infantil destinado a más de 100 agentes sanitarios y supervisores de las áreas operativas del norte.

La actividad se enmarca en las acciones conjuntas que impulsa el Gobierno para fortalecer el desarrollo infantil temprano y garantizar derechos en la primera infancia. La formación estuvo dirigida a equipos de Ballivián, Morillo, Mosconi y Tartagal.

Flavia Raineri informó que "el desarrollo infantil temprano es un eje central para garantizar condiciones de vida adecuadas desde los primeros años" y destacó el rol de los agentes sanitarios en el acompañamiento a las familias, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, subrayó que estas instancias formativas se desarrollan en distintas áreas operativas y remarcó la importancia de articular la nutrición, el desarrollo y la estimulación temprana para garantizar derechos en la primera infancia.

Por su parte, el especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de Unicef Argentina, Javier Quesada, explicó que las capacitaciones brindan herramientas para que los agentes comunitarios y sanitarios puedan trabajar con las familias, promover el juego y acompañar el desarrollo integral de niñas y niños durante las visitas domiciliarias.

En tanto, la directora de Atención Primaria de la Salud, Adriana Magdaleno, destacó el trabajo que se realiza en la provincia en materia de crecimiento y desarrollo infantil, y subrayó la importancia de fortalecer el abordaje desde la atención primaria para acompañar a las familias.

 

