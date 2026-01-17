Apuñaló y mató a su hijastro de 16 años: el cuerpo estaba en el patio de la casa

Un hombre de 34 años quedó detenido por haber matado a su hijastro de 16, tras una pelea violenta con armas blancas en el partido bonaerense de Escobar, en Maquinista Savio, dejó el cuerpo en el patio de la casa y, cuando los efectivos policiales intentaron llevarse al aprehendido del domicilio, se generó una riña con los vecinos.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Orquídeas donde el acusado, identificado como Iván Castañeira, sufrió varias heridas cortantes y se encuentra hospitalizado, mientras que el menor Juan Cruz falleció por apuñalamiento.

El informe señaló que gran cantidad de vecinos se aglomeraron en el lugar e impidieron que el personal policial se retire en primera instancia junto al señalado, arrojaron objetos contra los uniformados y el imputado, por lo que los efectivos pidieron apoyo y se realizó un dispositivo de seguridad.

El mismo escrito indicó que intentaron mediar de forma verbal con los vecinos para disuadirlos y que desistan de su actitud, sin embargo, señalaron que los mismo se volvieron más violentos y debió intervenir el Grupo de Apoyo Departamental de Escobar y Pilar para contener a la multitud.

Los oficiales retiraron al aprehendido y el grupo de personas se abalanzó sobre ellos para impedir el traslado mientras arrojaban más objetos. En tanto, tres mujeres de la multitud quedaron detenidas, identificadas como K.R, de 19 años, E.F, de 40 y F.V de 44.

Por su parte, Castañeira fue derivado al Hospital de Escobar donde fue asistido por las lesiones mencionadas