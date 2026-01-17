Ritmo y tradición: regresarán los corsos de la ciudad

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y el Ente de Turismo, acompaña a las asociaciones Comuyca y Agrupaciones Carnestolendas en la realización de los Corsos de la Ciudad 2026, una de las celebraciones culturales más esperadas del verano.

Hoy, de 18 a 23 horas y con entrada libre y gratuita, se llevará adelante el tradicional desentierro del carnaval y el ablande de agrupaciones sobre la calle Fernández Molina, avenida colindante al estadio Padre Ernesto Martearena. Sin dudas, la jornada de hoy servirá para que las distintas agrupaciones vayan ultimando detalles para el lanzamiento oficial, previsto para la semana próxima.

Los corsos iniciarán el sábado 24 de enero y se extenderán hasta el martes 17 de febrero, desarrollándose todos los fines de semana, a partir de las 21.30 horas.

Durante cada noche, el público podrá disfrutar del desfile de las mejores agrupaciones del carnaval, en un espectáculo único que reúne música, danza, trajes coloridos y la alegría característica de esta tradicional celebración.

La entrada general tendrá un valor de $8.000, mientras que los menores de 6 años ingresarán sin cargo.

En esta nueva edición, los Corsos de la Ciudad invitan a vecinos, turistas y familias a compartir noches llenas de fiesta y todo el carnaval, consolidándose como una de las expresiones culturales más esperadas para la provincia.

Infanto-Juvenil

Asimismo, la Municipalidad de Salta acompaña además la 26° edición del Corso Infanto-Juvenil de Castañares, una de las celebraciones más tradicionales del carnaval salteño, organizada por la Fundación Sentimiento.

La propuesta dio inició ayer y se desarrollará hasta el 17 de febrero, de 21 hasta la medianoche, con desfiles todos los sábados y domingos sobre avenida Houssay, entre San Antonio de los Cobres y avenida Bolivia, en el barrio Castañares.

Al respecto, Mario Siares, uno de los organizadores, destacó que el corso está pensado especialmente para los más pequeños; convoca a agrupaciones infantiles y juveniles que llenan de color, música y alegría las noches de carnaval.

Además, informó que el público puede llevar sillas, comida, bebidas y lanza nieves, para disfrutar cómodamente de esta fiesta popular que vuelve a poner a los niños en el centro del carnaval de la ciudad.

La entrada es un bono contribución de $5.000, mientras que los menores de hasta 10 años ingresarán sin cargo. En esta edición, los menores de hasta 16 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable, sin excepción.