Franja de Gaza
Yacaré
Coronel Moldes
Jair Bolsonaro
Robos a escuelas
Fiesta clandestina clausurada
Coronel Moldes
Controles viales
Prevención de suicidios
Espectáculos

Bailarines salteños estarán hoy en la final del Pre Cosquín

Domingo, 18 de enero de 2026 00:57
Los hermanos Jeremías y María Inés Zambrano, en pareja de baile estilizado; y Fernanda Arias y Pablo Siquila, en baile tradicional, estarán hoy compitiendo en las finales de Pre Cosquín a nivel nacional. La jornada se reflejará en la Plaza Próspero Molina.

Los hermanos Zambrano llegaron al escenario Atahualpa Yupanqui tras competir en la sede "El Tío", de Córdoba, mientras la restante pareja participó en la sede de su provincia, que lleva adelante el locutor, animador y abogado Oscar Humacata.

La competencia folclórica en música y danza reunió a más de 53 sedes de todo el país, y entre ayer y hoy se desarrollaban las finales. .

En el escenario mayor Atahualpa Yupanqui que se encuentra en la histórica plaza Próspero Molina, los jóvenes bailarines dejaron sus propuestas que le otorgaron el pase a la final.

Los hermanos salteños, son oriundos de Cerrillos; tierra de poetas y cantores, vienen desde niños realizando una impecable carrera artistica. Ambos son bailarines profesionales del Ballet Folclórico de la Provincia de Salta Martín Miguel de Güemes y conquistan el país con un estilo muy particular. Ponen en escena un Folck Contemporáneo manteniendo viva la escencia, sin perder la raíz tradicional; una fusión coreográfica de folclórico, clásico, moderno, contemporáneo y urbano. Requiere de técnica, creatividad, esfuerzo físico y disciplina constante.

