La cita es ¡Viví el Verano en la Biblioteca Provincial!

Siete propuestas muy diferenciadas estructuran la programación de verano del Complejo de Archivos y Bibliotecas de Salta (avenida Belgrano 1002). Enero viene siendo una oportunidad para disfrutar de actividades de enorme componente lúdico y potencial creativo en un espacio que es pilar fundamental de la cultura y el conocimiento en la provincia.

Se reflejan talleres de folclore, creación de títeres, origami, reciclado, ajedrez, fanzine y crochet. Los mismos son gratuitos y las inscripciones se pueden hacer a través de los contactos indicados o en forma presencial hasta media hora antes de ingresar a la primera clase. Más información al número al 4212884.

Además en febrero se agregarán, entre otros, talleres educativos para construir relaciones sanas en el marco del Día de los Enamorados y clases de dibujo.

Las actividades

Folclore: ¡Movimiento al compás de nuestras raíces! Un espacio para conocer gente amante del folclore argentino. La propuesta es incorporar las técnicas de movimiento y danzas tradicionales, mejorando la coordinación, ritmo y expresión corporal propia. Está destinado a jóvenes y adultos, y está a cargo de la profesora Mercedes Villagra. Se dicta los días jueves en el horario de 17 a 19, en la Sala Walter Adet. Cupo: 24 personas. Inscripciones: Ballet Tradición Salteña - Whatsapp: 3875032726.

Creación de Títeres: ¡Bajo las cuerdas de la imaginación! En este taller, los niños podrán crear sus propios títeres, lo que no solo estimula la creatividad y la imaginación, sino que también mejora las habilidades de expresión verbal y comunicación. Se dicta los lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 18.30, en la Sala Infantil y está a cargo de Ana Patricia Gutiérrez. Inscripción en Biblioteca Provincial. Traer tubitos de cartón, papel crepé, plasticola, fibra, cartón blando, tijerita, lápiz, borrador.

Origami Básico: ¡Motricidad fina al servicio de la creación! Más que un arte milenario japonés, el origami es una herramienta de calma y autoconocimiento que invita a encontrar serenidad en cada pliegue. A través de la papiroflexia, los participantes no solo aprenderán a crear figuras impresionantes, sino que también podrán estimular su concentración y creatividad, dedicando tiempo a cultivar su bienestar emocional. Se dicta martes y jueves en tres horarios según las edades. Está a cargo de la profesora Nadir Rivero. Inscripciones al 3875124142.

Ajedrez: ¡El arte de tomar decisiones y anticipar sus consecuencias! Más que un juego, el ajedrez es una herramienta poderosa para mejorar las habilidades cognitivas. En este taller, los niños y jóvenes desarrollarán su concentración, memoria y pensamiento lógico, mientras aprenden a resolver problemas y tomar decisiones. Está a cargo del profesor Mario Ramírez de la Asociación Salteña de Ajedrez, y se dicta los miércoles de 14 a 16. Inscripciones al 3876118692.

Fanzine: ¡La pasión por crear y compartir historias únicas! El fanzine es mucho más que un simple cuaderno: es un espacio donde la creatividad no tiene límites. En este taller, los jóvenes aprenderán a plasmar sus ideas, ya sea en forma de relatos, ilustraciones o poesía, y a diseñar sus propios fanzines, mientras se conectan con una comunidad de personas con intereses similares. De 10 años en adelante. Este taller está a cargo del profesor Luis Castro y se dicta los días martes y viernes de 18 a 20. Contacto: 3875340074.

Crochet: ¡Tejiendo creatividad y paciencia! El crochet es mucho más que una técnica de tejido; es una forma de meditar con las manos y crear piezas únicas llenas de color y personalidad. Además de desarrollar habilidades manuales y artísticas, el crochet fomenta la paciencia, la concentración y la perseverancia. Está a cargo de las profesoras Eugenia Barboza y Natalí Cruz Cutipa. Se dicta los días viernes de 16 a 18. Contacto: 3875351850.

Reciclo, armo y pinto: ¡un taller que transforma elementos cotidianos en arte! El reciclado es una forma creativa y consciente de darle nueva vida a lo que ya no usamos. A través de este taller, los niños incorporarán técnicas innovadoras para reutilizar materiales, explorarán el vínculo entre arte y geometría, y aprenderán a utilizar soportes no convencionales. Está destinado a niños de 8 a 13 años. Se dictará los martes y jueves de 17 a 18 en la Sala Infantil. El taller está a cargo de Nilda Vera. Las inscripciones se reciben en el teléfono 3875851671.