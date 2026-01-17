Rechazan pedido de domiciliaria de Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó ayer la solicitud de prisión domiciliaria presentada a favor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre pasado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. La decisión fue firmada por el juez Gilmar Mendes, quien argumentó que el pedido no fue presentado por la defensa técnica del exmandatario.

En su resolución, Mendes sostuvo que el recurso de "habeas corpus" fue interpuesto por un abogado independiente, Paulo Barros de Carvalhosa, que no integra formalmente el equipo legal de Bolsonaro, lo que invalida su tratamiento. Además, remarcó que la jurisprudencia del propio STF no admite la tramitación de este tipo de recursos cuando están dirigidos contra decisiones de otros jueces de la misma Corte.

El planteo cuestionaba resoluciones adoptadas por el juez del proceso, Alexandre de Moraes, quien se declaró impedido de analizar el pedido y derivó el expediente a Mendes. El fallo señala que aceptar el recurso implicaría una sustitución indebida de la competencia natural del tribunal y podría vulnerar el principio del juez natural. Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 en un fallo considerado histórico para la justicia brasileña. En los últimos días, el exmandatario fue trasladado a una sala en un anexo del penal de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia, tras una solicitud de su esposa, Michelle Firmo, con el objetivo de garantizarle atención médica permanente luego de una reciente cirugía.