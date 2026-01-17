Funcionario sigue detenido por corrupción de menores

El jueves en la mañana la Justicia provincial ordenó el allanamiento y la detención de un funcionario de ese poder, acusado de graves cargos, tras ser supuestamente denunciado penalmente hace unos días por la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de un menor de edad. La fiscal solicitó su prisión preventiva.

Una denuncia en contra del actual funcionario de la Justicia local habría disparado una investigación casi de inmediato y el día jueves se ordenó un allanamiento en su domicilio, ubicado en una zona residencial del macrocentro salteño.

Tras el allanamiento, el sujeto de 55 años cuya filiación se mantiene en reserva, fue detenido por la comisión policial que llegó hasta el lugar de residencia del acusado, tal como informara nuestro medio en la edicón anterior.

Tras ser demorado, el hombre fue notificado de su situación y de la calificación legal de la acusación. Trascendió que la fiscalía actuante lo acusó provisoriamente de promover y facilitar la corrupción de menores.

Horas pasadas, la fiscalía penal en Ciberdelincuencia lo imputó de forma provisional como autor de los delitos de grooming y promoción o facilitación de la corrupción de menores y trascendió que habría elementos para sostener los cargos.

Durante la audiencia de imputación el funcionario fue asistido por un defensor particular y se abstuvo de declarar. Se informó oficialmente que desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en feria.

La investigación en contra del ahora detenido se inició apenas hace unos días por la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de un menor de edad a través de Internet.

No trascendieron los tenores de la queja penal realizada por los denunciantes, por el momento, pero se estima la gravedad de los mismos por la celeridad de las tareas investigativas que en pocos días produjeron el allanamiento y la detención del ahora imputado funcionario público.

La fiscal actuante, habiendo reunido los elementos de convicción necesarios solicitó la orden de allanamiento para el domicilio y la detención del acusado investigado durante la diligencia encomendada a la Policía de la Provincia.

La medida se concretó días pasados, cuando personal de la División de Ciberseguridad realizó el allanamiento en la zona macrocentro de nuestra ciudad capital, donde se detuvo al funcionario sospechoso y se secuestraron dispositivos de almacenamiento, tales como celular y computadora, que serán analizados en las próximas horas.

El acusado se desempeña como funcionario en el ámbito de la Justicia provincial y ocupó cargos en la Administración Pública de la Provincia, informaron.