21°
17 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

San Carlos: ni la lluvia ni las demoras en la 68 pararon el festival

Las lluvias pudieron demorar la llegada de los visitantes a San Carlos, pero no detuvieron el festejo tanto de las artesanos como los artistas en esta nueva edición de Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes.  
Sabado, 17 de enero de 2026 09:40
San Carlos vivió este viernes la primera noche del festival con una fuerte convocatoria de público, aun en un contexto marcado por la lluvia y los cortes preventivos en la ruta 68. El movimiento turístico y cultural se mantuvo activo desde temprano, con visitantes que lograron llegar a la localidad y colmaron los distintos espacios del evento.

 

La jornada se dio en el marco de la 45ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, que se desarrolla hasta el 18 de enero y reúne a cerca de 60 artesanos y productores del Valle Calchaquí y de otras localidades de la región. La propuesta combina oficios tradicionales, identidad cultural y encuentro comunitario, con una amplia oferta de cerámica, madera, alpaca, tejidos, talabartería, cestería, canastos de simból y herrería artística, además de productos regionales como dulces, especias, quesos, masas típicas y vinos artesanales.

La feria funciona de 9 a 0 horas e incluye talleres abiertos de cerámica, tejido y tallado en madera, donde el público puede conocer de primera mano los procesos de elaboración. Durante el día, las actividades se concentran en la plaza principal y el centro cultural, mientras que por la noche el predio se transforma en una peña folklórica con música en vivo y canto popular.

El punto central del fin de semana es el Festival de San Carlos, que se realizó este viernes y hoy en la cancha del Club Libertad.

La grilla artística de este viernes contó con a Q’ Lokura, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Angelo Aranda, Daniel Cuevas, Gloria de la Vega y Carrileños, entre otros. El sábado será el turno de Ke Personajes, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Tunay, Brenda Sosa, Gaby Morales y Las Calandrias.

Pese a las complicaciones climáticas y viales registradas en la región, la primera noche dejó en claro el fuerte poder de convocatoria del festival y reafirmó a San Carlos como uno de los principales puntos de referencia cultural del norte argentino durante el verano.

