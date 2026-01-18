PUBLICIDAD

20°
18 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Caso Recoleta: la madre mató a su hijo y se suicidó

Así lo interpretaron peritos e investigadores que trabajaron en la desgarradora escena. La mujer se autoinfligió 11 cortes en brazos y en el cuello.
Domingo, 18 de enero de 2026 00:57
Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7, fueron encontrados sin vida este viernes en una habitación del hotel Ker, en Recoleta. Las víctimas se habían hospedado el jueves por una noche, pero a la mañana siguiente el personal del alojamiento descubrió la trágica escena.

Los investigadores realizaron las pericias correspondientes en el lugar y dieron con un impactante hallazgo que resulta central para determinar cómo ocurrieron las muertes: en la escena había "mucha sangre, jeringas y dosis de insulina".

La principal hipótesis apunta a un asesinato seguido de suicidio, es decir, Gisela habría matado a su hijo y luego se habría quitado la vida.

El nene fue el primero en morir, por asfixia por sumersión, mientras que la mujer presentaba 11 cortes en los antebrazos y dos en el cuello, lesiones autoinfligidas. El hecho provocó gran conmoción en Recoleta, como entre los familiares y conocidos de las víctimas de González Catán.

Los buscaban a través de todas las redes sociales

Durante la tarde del jueves, habían difundido un flyer en todas las redes sociales en el que intentaban dar con el paradero de Gisela y Gabriel. Al día siguiente, se enteraron del horror.

Nadie esperaba tal desenlace. "Ella amaba a su hijo, y su hijo a ella", afirmó una compañera de trabajo de la mujer, que compartió una foto de las víctimas, sonrientes a la salida de la escuela.

Gisela era docente y trabajó en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

En su cuenta de Facebook, solía compartir fotos con su hijo, en donde le demostraba su cariño. "Mi vida, mi todo", escribió en uno de los posteos.

La Justicia trabaja intensamente en la investigación para poder determinar cómo ocurrieron las muertes y si hubo un detonante anterior a la terrible decisión.

Los testimonios del personal de limpieza, seguridad y administración del hotel serán claves para reconstruir las últimas horas de las víctimas.

