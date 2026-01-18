PUBLICIDAD

Franja de Gaza
Yacaré
Coronel Moldes
Jair Bolsonaro
Robos a escuelas
Fiesta clandestina clausurada
Nacionales

Consenso social para que se enseñe educación financiera

Un sondeo reveló que 8 de cada 10 personas apoyan su dictado.
Domingo, 18 de enero de 2026 00:57
La mayoría de la población considera que la educación financiera debería formar parte obligatoria del sistema educativo. Así lo indica una encuesta realizada por BCBA Joven junto a Opina Argentina, que muestra que el 82% de los encuestados apoya la enseñanza de estos contenidos en las escuelas.

El sondeo se hizo de manera online y abarcó a 1.336 personas, con un margen de error del 2,6%. Pese al amplio respaldo, solo tres de cada diez consultados afirmaron conocer programas de educación financiera ya implementados en instituciones educativas. "Lo que muestra la encuesta es un fuerte consenso social, pero una necesidad que todavía no está resuelta", señaló Guido Lanzillotta, presidente de Bolsa Joven.

El estudio también refleja un cambio sostenido en los hábitos financieros cotidianos. El 77% de los encuestados utiliza billeteras virtuales y pagos con QR, 15 puntos más que el año anterior. Según Lanzillotta, los datos confirman que las personas toman decisiones financieras a diario. En ese contexto, la educación financiera aparece como una herramienta clave para planificar y reducir riesgos en la vida cotidiana.

 

