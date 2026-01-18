Detenido por apuñalar a un hombre en Moldes

El 1 de enero pasado, dos personas mantuvieron una pelea en la que resultó uno de ellos con lesiones de arma blanca que pusieron en riesgo su vida.

La fiscal penal de Cerrillos en feria, Mónica Viazzi, a través de la Delegación El Carril, imputó de forma provisional a un hombre de 26 años, por la presunta comisión del delito de lesiones graves en calidad de autor.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de un informe policial que daba cuenta de que vecinos de Villa Delicia de Coronel Moldes, alertaron respecto a la presencia de un hombre herido en la vía pública.

Al realizar un patrullaje por la zona, los efectivos divisaron una ambulancia afuera del domicilio de una familia. Al ingresar a la vivienda, vieron al damnificado que presentaba una herida en el tórax.

De las averiguaciones realizadas, se pudo conocer que durante la madrugada del 1 enero pasado, el damnificado mantuvo una discusión con el acusado en el interior de un boliche. Luego se retiró con un amigo, para dirigirse a Villa Delicia, a la casa de un hermano, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas.

Alrededor de las 7 de la mañana, la víctima salió de la vivienda y a los pocos minutos se encontró nuevamente con el acusado en la vía pública, en inmediaciones de las calles Los Cardenales y Los Zorzales, donde se enfrentaron en una pelea. En el transcurso de la gresca, el imputado lo habría lesionado con un cuchillo, asestándole dos heridas punzantes a la altura del tórax.

Al ser trasladado al hospital local, la médica que lo asistió diagnosticó herida punzo cortante en región superior y lateral, por lo que luego fue derivado al hospital San Bernardo, donde fue diagnosticado con herida de arma blanca en tórax. Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Viazzi solicitó la prisión preventiva para el acusado.