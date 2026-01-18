Detienen al perverso abusador de Tania Suárez

La policía de Córdoba logró detener a un perverso abusador que usando la web condujo a una mujer hacia una supuesta cita para luego drogarla y llevarla hacia un lugar donde había planeado abusar de ella,

La investigación por el brutal ataque a Tania, quien fue encontrada maniatada y golpeada tras un encuentro pactado, dio un paso fundamental

La Policía de Córdoba detuvo al principal sospechoso, el hombre con el que la víctima había tenido una cita en el centro de la capital provincial.

La detención se produjo tras una serie de allanamientos derivados del análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de las comunicaciones de la víctima.

Según confirmaron fuentes policiales a TN, el detenido es el hombre que ingresó al edificio con Tania, pero la investigación ahora se centra en determinar cuántas personas más participaron del hecho.

"No fue uno solo"

A pesar de esta detención, la familia de Tania mantiene la guardia alta. Es que, si bien la mujer de 35 años está fuera de peligro, el misterio sobre quiénes la secuestraron y qué ocurrió durante las horas que estuvo desaparecida sigue sin resolverse.

"Hay una o varias personas libres que intentaron asesinarla", aseguró Daniela Morales, la abogada que representa a los familiares de la víctima, en diálogo con El Doce.

Para los investigadores, la mecánica del ataque -donde Tania fue inmovilizada con precintos y golpeada ferozmente- sugiere que el detenido pudo haber contado con "apoyo logístico" de cómplices que ingresaron al lugar una vez que él ya estaba adentro con la víctima.

La policía continúa haciendo pericias en el teléfono celular del sospechoso para identificar a posibles coautores.

"Estamos en una etapa preliminar, pero los mensajes y las celdas de los celulares serán clave para armar el rompecabezas de esa noche", indicaron fuentes judiciales a los medios locales.

La desaparición de Tania

Cerca de las 18 del domingo, Tania se subió a un Uber desde su casa en barrio Argüello Norte para encontrarse con un hombre que había conocido por Facebook Parejas y con quien había acordado tomar mates en una plaza.

Aunque durante varias horas intercambió mensajes con su hija, el celular quedó sin señal entrada la noche y no se supo más de ella.

A las 19.04 le escribió a su hija de 17 años para avisarle que había llegado, pero el mensaje encendió la primera alarma: "Ya llegué, no es el mismo de la foto el chico". La adolescente le pidió que tuviera cuidado y que, si algo no le cerraba, volviera a casa.

Con el correr de las horas, los mensajes de la empleada municipal comenzaron a mostrar cierta incomodidad.

Contó que el hombre "se puso denso" y que apareció un amigo suyo, a quien tampoco conocía. A su hija le prometió regresar alrededor de las 20.30 y le dijo que los hombres se ofrecían a llevarla. Sin embargo, nunca llegó.

El caso está en manos de dos fiscalías: la de Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y la de Cosquín, bajo la responsabilidad de Paula Kelm. La familia espera ser aceptada como querellante para poder impulsar medidas y acceder al expediente.