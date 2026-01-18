Fin para una fiesta en San Lorenzo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Vecinos de San Lorenzo, en la madrufada de ayer sábado, pusieron en conocimiento de la Policía de la zona que en un domicilio particular se estaba realizando un evento tipo fiesta con música y alcohol y que la misma no estaría autorizada.

Tras la delación del vecindario, la Policía concurrió al lugar y corroboró en un todo las sospechas de los denunciantes.

En horas de la madrugada llegaron efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona y procedieron a entrevistar al supuesto organizar del evento de música y alcohol.

Tras corroborar que no contaba con los permisos necesarios y la habilitación de local, procedieron a poner fin a la música y a secuestrar los elementos de prueba.

Además de infraccionar con una multa al organizador del evento ilegal. En definitiva se clausuró la fiesta clandestina promocionada en una vivienda de San Lorenzo

La intervención -informaron fuentes policiales- se realizó ayer en la madrugada tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 de parte del vecindario.

El propietario fue notificado de las leyes y ordenanzas vigentes. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional, que ordenó una serie de diligencias tras la clausura y el despeje de las personas.

Policías de la Comisaría 9 de San Lorenzo infraccionaron a este hombre mayor de edad por realizar la fiesta no autorizada en un domicilio particular en calle Belisario Roldán.

La situación fue alertada por vecinos al 911 y se constató la venta de entradas y la presencia de 250 personas aproximadamente en el interior del inmueble.

Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional se labró acta de infracción al artículo 124 y se procedió al despeje de las personas.