Groenlandia: Trump presiona con aranceles para avanzar con la anexión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que impondrá un arancel del 10 por ciento a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia a partir del primero de febrero como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Trump indicó que está dispuesto a "negociar de inmediato" con estos países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que "Washington ha hecho por ellos".

Herramienta

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el juicio por golpismo y posterior condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras militares, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de que quiere reforzar la "seguridad nacional" de Estados Unidos y para evitar que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

Críticas internas al anuncio

Los dos líderes del comité legislativo del Senado de EEUU centrado en la OTAN rechazaron ayer la amenaza del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles contra ocho países de Europa como represalia por su oposición al deseo de Washington de anexarse la isla de Groenlandia. En un comunicado, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis aseguraron que "seguir por este camino es malo para EEUU, para las empresas estadounidenses y para nuestros aliados".

La UE coordina una "respuesta conjunta"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó ayer en Asunción (Paraguay) que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyen su plan de anexión de la isla.

"Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

El jefe del Consejo Europeo se pronunció en esos términos ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

António Costa, presidente del Consejo Europeo. EFE

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo, además, que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Las nuevas víctimas de los aranceles de Trump serían: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Preguntado sobre el asunto, Costa subrayó que "lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela", defendió. Y completó: "Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles".