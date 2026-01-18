Hasta 30 mil personas por fin de semana en los balnearios

Con picos de entre 25.000 y 30.000 personas por fin de semana, los balnearios municipales de Salta atraviesan una temporada de verano con una afluencia muy superior a la del año pasado. Así lo informó Ezequiel Barraguirre, coordinador de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad, al detallar el movimiento registrado en los natatorios Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale.

Según explicó, la asistencia varía de acuerdo con las condiciones climáticas, pero se mantiene en niveles altos, especialmente los viernes, sábados y domingos. "En números venimos muy por arriba con respecto al año pasado. Entendemos que este año muchos salteños todavía no pudieron salir de viaje y eligen estos espacios para pasar el verano", señaló.

En el caso del balneario Carlos Xamena, Barraguirre aclaró que desde hace cuatro o cinco años no está permitido el acampe con carpas, luego de que una familia se instalara de manera irregular en una dependencia interna del predio. Actualmente, sólo se autoriza el pernocte de vehículos recreativos, como motorhomes y casas rodantes.

El ingreso de este tipo de turismo se mantiene durante todo el año, aunque con picos en los meses de invierno. "En junio, julio y agosto llegamos a tener más de 60 vehículos por día. Ahora estamos entre 15 y 20 diarios, lo que sigue siendo un número importante", indicó. En esta época predomina el turismo nacional, principalmente de provincias del sur y del centro del país, mientras que durante el resto del año se destaca la llegada de visitantes extranjeros, en especial europeos y brasileños.

Barraguirre subrayó además que el Xamena es el único camping del norte argentino que cuenta con infraestructura para la descarga y tratamiento de líquidos cloacales de estos vehículos, a través de una fosa especialmente acondicionada.

En paralelo al uso recreativo, la Municipalidad desarrolla una agenda deportiva de verano. Entre las propuestas se destaca el Campeonato Municipal de Acuatrón, una competencia que combina dos kilómetros de pedestrismo, 600 metros de natación y otros tres kilómetros de carrera. La primera fecha se realizó en diciembre en el Xamena, la segunda esta semana en el Nicolás Vitale y la tercera, que incluirá la premiación, será el 4 de febrero en el natatorio Juan Domingo Perón, frente a la plaza central.

"Es una disciplina muy exigente y explosiva. En 20 o 30 minutos la prueba ya está prácticamente definida, y tuvo una muy buena convocatoria, incluso de deportistas de otras provincias", explicó.

Por último, el exfuncionario remarcó que durante la temporada continúan funcionando las colonias de vacaciones para niños de 6 a 13 años, con modalidad inclusiva para personas con discapacidad, y las colonias para adultos mayores, que se desarrollan en los complejos Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón. A su vez, las escuelas deportivas mantienen su actividad en los Centros Integradores Comunitarios, mientras que otras propuestas se adaptaron a los espacios de los natatorios para el período estival.