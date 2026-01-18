La provincia se presenta en la principal feria de España

La provincia de Salta participará de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se desarrollará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, uno de los eventos más relevantes del calendario turístico internacional. La presencia del destino en esta feria representa una oportunidad clave para fortalecer su posicionamiento y visibilidad en el mercado europeo, especialmente en España.

FITUR constituye un espacio estratégico para el mundo del turismo, donde destinos, empresas e instituciones promocionan sus marcas, presentan nuevos productos, conocen las últimas tendencias del sector y generan vínculos que se traducen en oportunidades de negocio, proyectos conjuntos y acuerdos de cooperación.

Salta forma parte de FITUR desde hace casi dos décadas, trabajando de manera sostenida en la promoción del destino en el mercado español, que representa el 6,5% del total de visitantes internacionales, con un promedio cercano a los 21.000 turistas al año. Entre las principales motivaciones de este público se destacan las experiencias culturales, como museos y peñas folklóricas, la oferta gastronómica y vitivinícola de la Ruta del Vino de Altura, así como las actividades en contacto con la naturaleza, la interacción con comunidades locales y experiencias con emprendedores turísticos. A ello se suma el interés por vivir el Tren a las Nubes, emblema turístico internacional de la provincia.

La participación en FITUR se enmarca en el plan de promoción internacional que impulsa el Ministerio de Turismo y Deportes junto a InproturSalta, con el objetivo de consolidar la presencia del destino en mercados prioritarios y estratégicos, fortaleciendo el posicionamiento de Salta como una propuesta turística diversa, auténtica y de calidad.

