Quieren que la CGT frene la reforma laboral

Un grupo de gremios de la CGT propuso a la conducción de la central obrera desplegar una estrategia orientada a lo económico de cara al diálogo que los sindicalistas iniciarán con los gobernadores para bloquear el proyecto de reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar en el Congreso, aunque la iniciativa fue desestimada por la cúpula.

En rigor, este pequeño puñado de gremios pidieron a la conducción "jugar fuerte en lo económico, que es el plano en el que se está disputando esta discusión" sobre la 'modernización laboral' que la central obrera rechaza en la mayoría de sus apartados.

"El Gobierno ofrece plata a los gobernadores para tener la reforma laboral. Si se juega en esas condiciones, nosotros tendríamos que hablar con ellos en el mismo idioma. Pero bueno, nos dijeron que no. Es que hay muchas divisiones, los sindicatos con plata son algunos, otros no están bien económicamente y no quieren poner nada", comentó a la Agencia Noticias Argentinas un dirigente cegetista que participó de esas conversaciones reservadas.

La misma fuente se mostró crítica sobre lo actuado hasta ahora por las nuevas autoridades de la organización de la calle Azopardo y apuntó contra la movilización y acto en Plaza de Mayo que se organizó el mes pasado para repudiar el proyecto del gobierno de Javier Milei.

"¿Sabés lo que cuesta hacer esa marcha y el acto? Ya solo llenar de helio esos globos gigantes con los logos de los sindicatos vale un dineral. Ni que hablar el armado del escenario y los micros. Con lo que costó todo eso ya podríamos tener dos gobernadores de nuestro lado", calculó, sin tapujos, el dirigente consultado.

Al igual que lo viene haciendo el ministro del Interior, Diego Santilli, quien encabeza una ronda de reuniones con los gobernadores para conseguir apoyo, la CGT activará la semana que viene visitas a los mandatarios provinciales pero para convencerlos de no apoyar la reforma.

Que no haya respaldo

La central obrera intentará convencer a los gobernadores de lo perjudicial de la medida y de no respaldarla, o al menos alentarlos a que impulsen cambios en la mayoría de los artículos.

La CGT apunta a morigerar el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas 'esenciales', lo que llevaría a garantizar servicios mínimos durante los paros; los acuerdos por empresa que dejarían en segundo plano a los acuerdos sectoriales; los cambios en la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.