Salta tuvo el registro de alcoholemia más alto del país

Salta volvió a quedar en el centro de las estadísticas viales nacionales al registrar el caso de alcoholemia más alto del país durante la primera quincena de enero. En un control realizado en General Güemes, un motociclista fue detectado con más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera incluso la capacidad máxima de medición de los dispositivos, y que representa un nivel extremo de riesgo para la conducción.

Ese episodio se inscribe en un panorama preocupante que dejó el primer tramo de la temporada de verano. Entre el 1 y el 15 de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En ese mismo período se realizaron 2.913 operativos de control, en los que se fiscalizaron 231.962 vehículos y se labraron en total 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

Además del caso registrado en Salta, los valores más elevados de alcohol en sangre se detectaron en Gualeguaychú, Entre Ríos, con mediciones de 2,84 y 2,56 g/l; en la Ruta Nacional 12, en Misiones, con 2,71 g/l; y en las rutas nacionales 117 y 14, en Corrientes, con 2,48 g/l. Todos estos niveles superan ampliamente los límites permitidos y configuran situaciones de alto peligro para la seguridad vial.

Los controles, que se despliegan de manera diaria durante la temporada estival en coordinación con provincias y municipios, se concentraron en 39 puntos estratégicos de alta circulación. Además de la alcoholemia positiva, los agentes detectaron 838 infracciones por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV), 586 por no portar la documentación obligatoria, otras 586 por no utilizar el cinturón de seguridad, 372 por circular sin patente o con la chapa tapada de manera intencional y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de riesgo extremo por alterar la circulación y exponer a los demás usuarios de la vía.

Desde la ANSV remarcaron que estas cifras reflejan las principales conductas de riesgo que se repiten en las rutas argentinas y que tienen impacto directo en la siniestralidad: el consumo de alcohol al volante, el incumplimiento de las normas básicas de protección y la falta de documentación y controles técnicos de los vehículos. En ese marco, se recordó que conducir es una responsabilidad individual indelegable y que la violación de las reglas no constituye un error menor, sino una conducta que pone en peligro vidas y que será sancionada.

En paralelo, durante la misma primera quincena de enero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intensificó los controles sobre el transporte de carga y de pasajeros. En total se fiscalizaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 fueron camiones y 16.271 ómnibus. Como resultado de esas inspecciones se labraron 1.019 actas.

Los peores