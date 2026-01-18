Serios daños por tres robos en un mes a un colegio secundario en General Güemes

El colegio secundario Dr. Facundo de Zuviria de la ciudad de General Güemes, sufrió tres robos entre el pasado 5 de diciembre del 2025 y el 10 de enero del 2026, generando una millonaria pérdida a la institución, por la destrucción de al menos 5 aires acondicionados. La finalidad es extraer el cobre que poseen los aparatos de refrigeración para su posterior comercialización en el mercado negro.

El primero de los robos, tuvo lugar cuando aún había actividad en el colegio. El malviviente, que fue captado por las cámaras de seguridad, ingresó al interior del kiosco, sustrayendo distintos productos. Para poder ingresar rompió rejas, parte del cielorraso y destruyó cámaras de seguridad. En el segundo robo, que tuvo lugar el 6 de enero, el malviviente ingresó en horas de la mañana, cuando la actividad educativa se encontraba de receso, extrayendo la parte externa de dos aires acondicionados instalados en el sector de laboratorios. Los trasladó por detrás del tapiado perimetral que da a un sector de cañaverales, donde los desarmó para extraer los caños de cobres de su interior. A los pocos días tuvo lugar el tercer robo. El ingreso fue similar a los dos anteriores, pero en esta oportunidad, lo hizo en horas de la tarde, ingresando a tres de las aulas, donde arrancó la tirada de caños de cobre que transporta el gas refrigerante desde la unidad interior del split hacia la unidad exterior. "Trabajamos con la Brigada de Investigaciones, que nos pidió que no brindemos información sobre estos robos, porque por la forma de actuar del delincuente, estaba muy confiado y se sentía muy seguro. Se esperaba entonces que intentara ingresar una cuarta vez" dijo el profesor Héctor Burgos, director del colegio.

Durante los días siguientes al último robo, se montó una guardia permanente, al mismo tiempo que los brigadistas trabajaron con el levantamiento de huellas dactilares, huellas de pisadas y las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad. "Con todo el material que fueron acumulando, pudieron identificar a la persona, y en la jornada del miércoles se llevó a cabo un allanamiento, logrando la detención del individuo en su domicilio. Allí encontraron pedazos de cobre, la misma ropa que usó en dos de los robos. Seguramente no vamos a recuperar lo perdido, solo nos queda volver a trabajar para comprar los aires acondicionados que perdimos" dijo Burgos. Se estima que en aires acondicionados se perdieron alrededor de $5.000.000, más los accesorios que son de cobre y la mano de obra para colocarlos, la pérdida podría ser de $7.000.000.

Debido al intenso calor que afecta al municipio de Gral. Güemes en los meses de verano, se torna muy difícil la permanencia en el interior de las aulas, a pesar del uso de ventiladores. Para mantener un ambiente que permita el un normal desarrollo de las clases, en los últimos años, los directivos del colegio Dr. Facundo de Zuviria, realizaron campañas para recolectar fondos para ser invertidos en la compra de aires acondicionados, haciendo uso de venta de comidas, veladas artísticas, venta de bonos contribución o la recepción de donaciones entre otras actividades. Los últimos 7 equipos fueron adquiridos en noviembre del 2025, llegando a un total de 20, a los que se sumaron otros dos que fueron donados por los concesionarios del kiosco. "por suerte estos últimos equipos aún no fueron colocados, para hacerlo necesitamos el dinero de para la mano de obra, además del recambio de la instalación eléctrica en parte del colegio, ese era el objetivo para el 2026, ahora deberemos trabajar también para recuperar lo perdido por los robos" finalizó manifestando el profesor Héctor Burgos.

Desde la Dirección Distrito de Prevención Nº 7, se confirmó la detención de dos personas mayores de edad, que habrían actuado en los robos del colegio Zuviría, quienes también estarían implicadas en otros delitos perpetrados contra la propiedad, en barrios de la Banda Este.