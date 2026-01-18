Úbeda probó cambios en la formación de Boca

Boca jugará hoy su segundo amistoso de cierre de pretemporada ante Olimpia de Paraguay, desde las 21 horas, en el estadio de San Nicolás. El encuentro solamente se podrá seguir vía streaming desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney +, con previo registro.

Pero lo cierto es que en el último entrenamiento de Boca antes de viajar a San Nicolás para disputar el amistoso, Claudio Úbeda volvió a sorprender y metió mano en el equipo. Si bien sostuvo el esquema, el DT realizó cuatro modificaciones respecto del once que venía de empatar ante Millonarios y, además, la lista de convocados confirmó varias ausencias de peso por problemas físicos, entre ellas la de Edinson Cavani.

Con el 4-3-3 como base táctica para este inicio de 2026, los cambios se repartieron en todas las líneas: Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco se metieron en la formación titular en lugar de Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. De este modo, el Sifón ajustó nombres sin tocar la idea general que busca consolidar en el equipo.

La decisión contrasta con lo ensayado el viernes, cuando había repetido los mismos protagonistas del 0-0 en La Bombonera. En la práctica final, en cambio, Úbeda optó por retocar el once y ahora resta saber si esos movimientos se verán reflejados este domingo frente a Olimpia o si se trató de una prueba puntual.

Más allá del equipo que se perfila, el resto de la nómina de Boca para viajar rumbo a San Nicolás es similar a la del primer amistoso, con la salvedad de algunos juveniles que salieron a préstamo en las últimas horas, como por ejemplo Mateo Mendía a Platense.

En cuanto a las bajas, ya estaban descartados Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles), quienes apuntan a reaparecer el próximo fin de semana ante Riestra, en el debut oficial de Boca.

El posible once se conformaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

No, a nadie

Federico Girotti reconoció que estaría dispuesto a analizar una oferta de Boca a pesar de su pasado en River. "Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo", afirmó en declaraciones a Dsports el delantero que acaba de ser transferido de Talleres a Alianza Lima.

La consulta se dio en medio de un mercado de pases en el que Miguel Borja se postuló para ponerle la camiseta xeneize y Sebastián Villa manifestó sus ganas de jugar en el millonario. Ninguno se dio.