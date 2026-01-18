Buscan en Zapala a la hermana de Marcos Acuña: desapareció y hay un operativo en marcha

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz en Zapala, provincia de Neuquén, generó una inmediata movilización en la comunidad y un fuerte despliegue policial para dar con su paradero.

Se trata de la hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista y campeón del mundo, y la familia se encuentra en alerta mientras pasan las horas sin novedades.

La situación mantiene en vilo a toda la localidad neuquina donde nació el actual jugador de River y donde aún reside gran parte de su entorno familiar. En paralelo al trabajo de las autoridades, allegados y vecinos se sumaron a la búsqueda, con recorridas y difusión del caso para intentar conseguir información que permita localizarla.

Desde el primer momento, la familia asumió un rol activo en el operativo y expuso la preocupación por el estado de salud de Fabiana. Según contó su madre, Sara, la mujer padece esquizofrenia, un dato que aumenta la urgencia por encontrarla y garantizar que reciba los cuidados necesarios. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó en declaraciones a LM Cipolletti.

La Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero con los datos clave del caso y precisó que Fabiana fue vista por última vez en su domicilio de calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. De acuerdo a la descripción oficial, es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. La familia solicitó a la población que, ante cualquier dato o indicio, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o llame al 101 para aportar información.