Infartante triunfo de Salta Basket ante su gente en el Delmi

Salta Basket se tomó revancha de la agónica derrota frente a Estudiantes de Tucumán, en el primer encuentro del 2026 en el estadio Delmi y derrotó de manera infantante a Hindú de Córdoba, en el marco de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Ambos llegaron necesitados de un triunfo, salteños y cordobeses buscaron hasta el segundo final quedarse con la victoria. Fue para Los Infernales, 80-78, en el marco de un partidazo frente a Hindú, inmejorable noche de básquet en la provincia, "planazo" de quienes antes o después pasaron por el Estadio Delmi y disfrutaron de un espectáculo de primer nivel.

Con otra actividad, sobre todo en la parte defensiva, Los Infernales se adueñaron de las acciones en los primeros minutos del encuentro. El norteamericano Chance Hunter fue quien se encargó de encender las redes del polideportivo, bien escoltado por el salteño, oriundo de Campo Quijano, Nico Álvarez.

En medio del apremio por la dura derrota en Jujuy, la visita trató de dañar al dueño de casa con sus armas: buena altura en la pintura y hombres de mano caliente en el perímetro.

Pese a la exigencia de dos encuentros en menos de 24 horas, los cordobeses siguieron al ciento por ciento, actitud que les valió volver al juego en más de una oportunidad pero sobre todo poner en serias dificultades el festejo final de los salteños.

Intensidad que también tuvo Salta por eso el match fue de altísimo voltaje. Ninguno de los dos se guardó nada y la definición del choque volvió a paralizar corazones. Hermosa noche de sábado con la segunda división del básquet nacional.

Los triples de Bruera y Folmer en el tramo final, sumado a una férrea defensa hicieron que Hindú se pusiera abajo por la mínima a menos de dos minutos para el final. Por momentos Salta se quedó sin poder convertir y el rival no lo desaprovechó.

Poco menos de un minuto y medio, otra bomba de la visita igualó el partido. Desde entonces fue gol por gol hasta que apareció el santafesino y base infernal, Tomás Botta, quien en dos oportunidades se hizo cargo de la definición. Ambas jugadas fueron similares, sin embargo en la segunda, con diez segundos de posesión el lanzamiento fue casi un gancho a media distancia. Golazo del base infernal para hacer estallar el Estadio Delmi, ganó Salta 80-78 frente a Hindú de Córdoba.

El martes Los Infernales volverán a jugar en el Delmi, desde las 21.30h, nada menos que ante uno de los del pelotón de arriba en las posiciones, Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

Por su parte, Fusión Riojana volvió a la victoria al imponerse como local ante Sportivo Suardi por 87 a 83, en un partido intenso y cambiante. El equipo riojano mostró carácter, se repuso en el desarrollo del juego y encontró respuestas claras en el segundo tiempo. Los máximos anotadores de la noche fueron Lautaro Velázquez, con 20 puntos para Fusión, y Santiago Calderón, autor de 24 unidades en el conjunto santafesino.

Finalmente, Independiente (SdE) venció 85-73 a Huracán Las Heras y siguen en la lucha por escalar posiciones. Amicucci con 28 de valoración y Julien con 22 puntos, las figuras.