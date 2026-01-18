Al Relámpago Nahuel Torres le "robaron" el título mundial en Chile

Fue demasiado descarado. Una vez más el boxeo volvió a quedar empañado por otro polémico fallo cuando la noche del sábado el salteño campeón argentino de los superplumas se vio afectado por un fallo que lo privó en Chile de quedarse con el título mundial juvenil de la categoría.

Es que el local Junior Cruzat fue declarado ganador por decisión unánime con tarjetas de 97-93, 99-91 y 98-92, en un combate pactado a 10 rounds, demostrando nuevamente que solo un nocaut puede hacer cambiar ciertas decisiones.

Es que lo cierto, ante las miradas y críticas de centenares de profesionales, Nahuel Torres dejó una imagen superior, imponiéndose en la mayoría de los asaltos, con pasajes claros de dominio, haciendo retroceder constantemente a su rival y mostrando un mejor trabajo round a round.

Para muchos observadores, Torres se llevó al menos siete rounds, lo que contrasta de manera marcada con las tarjetas oficiales y fue calificado por gran parte del público como un fallo injusto.

Olor a revancha

Tras finalizar la pelea llevada a cabo en la ciudad de Puerto Mont, el salteño no pudo contener la impotencia y la bronca por el polémico fallo "localista" y aseguró que: "se resbalaba y se escapaba permanentemente. Sinceramente fue una nena. Yo vine a pelear y él no se plantó en ningún momento".

Y antes de dejar las instalaciones disparó munición gruesa para dejar sobre la mesa la carta desafiante: "Yo quiero mi revancha. En Chile o en Salta".