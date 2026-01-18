Los Ponce: una familia metanense de cantores, poetas y músicos

"Los Ponce les deseamos un 2026 lleno de música, encuentros y alegría. Que nunca falte una canción para compartir. Feliz año y que sea siempre música" sentenció esta familia de cantores, poetas y músicos, que habitan el sur provincial, más precisamente en la ciudad de Metán.

"Recibimos el 2026 de la mejor manera, compartiendo música. Esperamos el encuentro alrededor de un fogón, en la casa de un amigo, en los pueblos, en las ciudades, en los festivales…vinimos a este mundo a cantar y a compartir nuestra música. Acabamos de editar una chacarera de mi autoría denominada "De un changuito musiquero", que pretendemos que la canten y bailen, donde quiera que suene. Ojalá hiciera eco en cada rincón en este comienzo de año", señaló Lucho Ponce.

Participaron en la grabación: Nailén, Yuli, Pulpo, y Lucho Ponce. Músicos invitados: guitarras y bajo: Zurdo Borjas; bandoneón: Germán Mercado; b bombo: Pulpo Ponce. Fue grabado en Estudio El Socavón, de la capital salteña.

En el corazón de Metán se encuentra esta familia de artistas que forman parte del faro de la cultura local. Los Ponce, compuesta por cantautores, músicos, cantores, poetas, artesanos, llevan décadas ofreciendo un trabajo invaluable a través de su arte y labor comunitario.

¿Quiénes son?

Luis Raúl Ponce, más conocido como Lucho (cantautor, poeta, director del centro cultural El Colmenar), es que lidera esta familia que ha hecho de la música y la cultura, un estilo de vida. Junto a él, su hijo mayor, conocido como El Pulpo Ponce, también cantautor, músico, hacedor cultural; su hija Julieta "La Yuli" cantora y artesana; y Nailén, "La Shulka" que, mientras comienza a componer sus primeras canciones, estudia la carrera de música en la Universidad de Córdoba. Juntos forman una unidad artística que se ha consolidado con el correr de los años. Yuli, además, es la encargada de uno de los talleres de canto de la Casa de la Cultura en Metán, donde transmite su amor por la música a las nuevas generaciones.

Desde el centro cultural El Colmenar, desarrollan actividades artísticas como clases, talleres, clínicas, charlas entre otras, todo relacionado con el arte, labor que es reflejado en sus redes sociales y en la ponceada.com página web, dedicada al trabajo de la familia y el arte de la región y el país.

Siempre en el mes de octubre, la familia se prepara para llevar a cabo la tradicional Ponceada, un evento anual que reúne a familiares y colegas, Lorena, Florencia, Fabián, Ludovico, primos y nietos, año tras año enriquecen aún más el evento.

Recorrieron gran parte del país

Juntos, como Los Ponce, o en sus facetas de solistas o como músicos, han recorrido gran parte del país pasando por los más importantes festivales y eventos culturales. En el verano 2025 la familia estuvo presentando una antología en homenaje al gran Daniel Toro, cantautor salteño, logrando en la producción literaria convocar a más de 40 escritores y artistas plásticos y que ha logrado el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia y del Concejo Deliberante de la ciudad de Metán, lo que les permitió recorrer diferentes puntos de la provincia y del país.

Este compromiso con el arte y la cultura no sólo enriquecen a Metán, sino que también proyecta al sur de Salta en el mapa cultural, consolidando a los Ponce como un pilar que suma en la preservación y difusión de la música, la literatura y las tradiciones folclóricas.

El legado de los Ponce es una pasión por la cultura que vive en cada verso, en cada acorde, en cada clase con la convicción de que el arte es la herramienta fundamental para transformar y enriquecer a la comunidad.

Lucho Ponce, en 1994, fundó una escuela de música en Metán. Ha escrito numerosos libros, entre los que se encuentran "Canciones del obraje", "Herencia de la ternura" y "El Artista". Ha compuesto la marcha "Combate de las Piedras", la marcha "A la Ciudad de Metán" y el himno "Al General Manuel Belgrano", entre más de 400 canciones.

El Pulpo Ponce viene de participar de el Pre Cosquín, en la ciudad de Córdoba, en la categoría canción inédita. "Fue una experiencia maravillosa, nos trasladamos a Cosquín con toda la familia, realmente significó algo hermoso. No pudimos acceder a la final, pero lo mismo el balance fue altamente positivo".