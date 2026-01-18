El chef Gonzo Jiménez presenta su libro Rebelde Chocolate

Hay regresos que son nostalgia, recuerdos, alegría e historias. Este es, también noticia. Hoy, a las 19.45, el Hotel Sheraton Salta será sede de la presentación de Rebelde Chocolate, el libro del chef Gonzo Jiménez, en un encuentro que combina gastronomía, identidad y recorrido personal.

Criado en Salta, Gonzo Jiménez construyó una carrera que lo llevó a trascender fronteras sin perder el vínculo con su origen. Especialista en chocolate, su nombre se consolidó en la escena gastronómica a partir de un trabajo riguroso, creativo y personal, que lo posicionó como uno de los referentes argentinos del oficio. Su participación en producciones internacionales —entre ellas, el reconocido programa "Escuadrón Pastelero" de Netflix— amplificó su proyección y lo acercó a nuevos públicos.

Rebelde Chocolate no es solo un libro de cocina. Es el relato de un camino: el de un cocinero que entiende al chocolate como lenguaje, como materia viva y como excusa para contar una historia de trabajo, disciplina y pasión. A lo largo de sus páginas, chef Gonzo recorre su formación, sus aprendizajes, sus errores y su mirada sobre el oficio, con una voz directa y honesta.

Tras presentaciones en Buenos Aires y Uruguay, el libro llega ahora a Salta, la ciudad donde creció y se crió el autor, en un gesto cargado de sentido y regreso. La presentación incluirá palabras del chef y un brindis de cierre.

Se creó una enorme expectativa en torno a la llegada de este reconocido chef, quien mismo reconoce que sus primeras locuras y experiencias fueron en la tierra de Güemes, y está ansioso para que llegue el momento del encuentro.