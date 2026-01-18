PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
19 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Atropelló a su novio
Inflación
Groenlandia
Tragedia en España
Caso Huergo
Omar Exeni
Ganadería
Clima en Salta
Atropelló a su novio
Inflación
Groenlandia
Tragedia en España
Caso Huergo
Omar Exeni
Ganadería
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El chef Gonzo Jiménez presenta su libro Rebelde Chocolate

La cita se llevará a cabo hoy en el Hotel Sheraton Salta.
Lunes, 19 de enero de 2026 01:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hay regresos que son nostalgia, recuerdos, alegría e historias. Este es, también noticia. Hoy, a las 19.45, el Hotel Sheraton Salta será sede de la presentación de Rebelde Chocolate, el libro del chef Gonzo Jiménez, en un encuentro que combina gastronomía, identidad y recorrido personal.

Criado en Salta, Gonzo Jiménez construyó una carrera que lo llevó a trascender fronteras sin perder el vínculo con su origen. Especialista en chocolate, su nombre se consolidó en la escena gastronómica a partir de un trabajo riguroso, creativo y personal, que lo posicionó como uno de los referentes argentinos del oficio. Su participación en producciones internacionales —entre ellas, el reconocido programa "Escuadrón Pastelero" de Netflix— amplificó su proyección y lo acercó a nuevos públicos.

Rebelde Chocolate no es solo un libro de cocina. Es el relato de un camino: el de un cocinero que entiende al chocolate como lenguaje, como materia viva y como excusa para contar una historia de trabajo, disciplina y pasión. A lo largo de sus páginas, chef Gonzo recorre su formación, sus aprendizajes, sus errores y su mirada sobre el oficio, con una voz directa y honesta.

Tras presentaciones en Buenos Aires y Uruguay, el libro llega ahora a Salta, la ciudad donde creció y se crió el autor, en un gesto cargado de sentido y regreso. La presentación incluirá palabras del chef y un brindis de cierre.

Se creó una enorme expectativa en torno a la llegada de este reconocido chef, quien mismo reconoce que sus primeras locuras y experiencias fueron en la tierra de Güemes, y está ansioso para que llegue el momento del encuentro.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD