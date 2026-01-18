Tragedia en España: Choque de trenes deja 21 muertos

Una jornada de luto sacudió ayer al sur de España tras registrarse uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

En las cercanías de la ciudad de Córdoba, el descarrilamiento de dos formaciones de alta velocidad provocó una colisión masiva que, según el primer balance de la Guardia Civil, ha causado la muerte de al menos 21 personas. La cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, ya que los servicios de emergencia intentan acceder a sectores de las formaciones donde había pasajeros atrapados.

El siniestro se desencadenó cuando un tren de la operadora privada Iryo, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid, se salió de los rieles por causas que aún son materia de peritaje. Al descarrilar, la formación invadió la vía contigua justo en el momento en que circulaba un tren del tipo Alvia —diseñado para alternar entre vías rápidas y convencionales— que realizaba el recorrido Madrid-Huelva.

El impacto provocó que el Alvia también descarrilara, dejando vagones volcados y estructuras metálicas gravemente dañadas. Según reportó el portal Andalucía Información, entre los fallecidos se encuentran dos pasajeros que viajaban en la formación de Iryo y tres que se encontraban en el tren Alvia.

El despliegue de emergencia en la zona era total para asistir a las víctimas.