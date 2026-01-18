Ayuda para chicos con problema de neurodesarrollo

A partir del mes de febrero, el diputado provincial Omar Exeni pondrá en marcha un importante programa de acceso a la salud destinado a familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar consultas médicas privadas.

La iniciativa, desarrollada a través de Exeni, contempla la entrega de turnos con neuróloga para familias que no puedan pagar a profesionales, así como el inicio de procesos de diagnóstico para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (Tdah), retraso madurativo, retraso mental, trastorno de aprendizaje y del lenguaje.

Los diagnósticos se realizarán mediante un equipo interdisciplinario de profesionales, con un tiempo estimado de evaluación de entre 45 y 60 días, lo que permitirá obtener resultados claros, responsables y clínicamente fundamentados como lo venían haciendo meses a anteriores.

El trabajo se llevará adelante en articulación con el equipo de Cetis, integrado por profesionales matriculados de la provincia de Salta especializados en psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, y estará bajo la supervisión de la doctora, Gabriela DelTrucco, especialista en pediatría y en neurología infantil, garantizando una mirada integral sobre cada caso.

Según se informó, el propio diputado Exeni solventará este proyecto con fondos propios, con el objetivo de que cada familia pueda acceder a un diagnóstico completo y acompañado por múltiples profesionales, sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Asimismo, el programa incluye una convocatoria abierta a psicólogos y profesionales de la salud, quienes podrán sumarse al equipo de trabajo. Desde la organización aclararon que los diagnósticos serán remunerados, promoviendo condiciones laborales justas y fomentando la participación activa de profesionales comprometidos con el impacto social.

