El oro vuelve a ser refugio de valor de los inversores y de bancos centrales

El precio del oro superó esta semana los USD 4.600 la onza troy y, más que nunca, volvió a captar la atención de los mercados, impulsado por una inusual convergencia de riesgos monetarios, fiscales y geopolíticos. A diferencia de ciclos anteriores, especialistas advierten que este repunte no es solo técnico, sino que refleja una búsqueda estructural de refugio en un entorno de incertidumbre creciente. John Murillo, Chief Business Officer de B2BROKER, explicó que el oro "se ha visto favorecido por una combinación extraordinaria de riesgos, incluidos factores monetarios, fiscales y geopolíticos".

"Muchos somos conscientes de que el oro tiene una desventaja importante frente a los activos tradicionales orientados a la generación de rentas: no ofrece cupones ni dividendos. Por este motivo, los anteriores ciclos alcistas del oro han tendido a ser relativamente limitados en el tiempo", señaló.

Pero explicó que, en esta ocasión, la situación es distinta. No solo la Casa Blanca mantiene una agenda geopolítica inusualmente activa -que incluye cuestiones como el estatus de Groenlandia-, sino que además existe un inesperado proceso judicial que involucra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En conjunto, estos factores incrementan de manera significativa el atractivo del oro.

Como respuesta, "numerosos bancos centrales e inversores institucionales de todo el mundo continúan acumulando oro físico de forma disciplinada y no especulativa, lo que hace que esta tendencia sea resistente al ruido del mercado a corto plazo".

Aun así, resulta difícil cuantificar este notable repunte. Detrás de él se observa una reacción psicológica claramente perceptible por parte de los operadores ante una amplia gama de riesgos derivados de eventos disruptivos, los cuales son extremadamente difíciles de medir y, por lo tanto, de incorporar en previsiones creíbles basadas en datos.

En lo que respecta a los ETF de oro (fondos cotizados), conviene distinguir dos grandes categorías. En primer lugar, están los instrumentos más líquidos, como SPDR Gold Shares (GLD, anteriormente SPDR Gold Trust) y UGL (ProShares Ultra Gold). "En la segunda categoría se encuentran los que yo denominaría ETF de "oro físico", en los que el colateral consiste en metal físico — al menos según las declaraciones de los propios fondos. Entre ellos se incluyen productos como PPFB (iShares Physical Gold ETC) y VZLD (WisdomTree Physical Gold). Este tipo de fondos cotizados resulta especialmente adecuado para inversores escépticos, es decir, aquellos que manifiestan dudas razonables sobre el respaldo de los ETF de "oro en papel", explicó.

Una máquina de generar rentabilidad

Luego de haber cerrado 2025 con uno de los desempeños más destacados de la historia, este año el metal precioso consolida la racha alcista y vuelve a convertirse en refugio de valor para los inversores y los bancos centrales, en medio de la debilidad del dólar estadounidense y ante un clima de incertidumbre político, financiero y económico global. En 2025 el oro dejó de ser un simple activo de resguardo para convertirse en una máquina de rentabilidad con una suba del 65% que dio el mejor rinde desde 1979.