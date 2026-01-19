Fuerza Quds: Irán envió una advertencia a la Argentina

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní calificó de "inaceptable" la decisión del gobierno de Milei; cuestionó que se catalogue como organización criminal a una unidad de las fuerzas armadas de ese país. Así, la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar como terrorista a la Fuerza Quds abrió un frente de tensión directa con Teherán. La reacción iraní fue inmediata. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Baghaei, calificó la medida como "inaceptable" y advirtió que la Argentina "sin duda recibirá una respuesta adecuada" por parte del régimen.

Durante una rueda de prensa en Teherán, el funcionario sostuvo que la determinación adoptada por la Casa Rosada es "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político".

En ese sentido, cuestionó que se catalogue como terrorista a "una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país", en una crítica directa a la inclusión de la Fuerza Quds en los registros argentinos.

La reacción iraní se produjo luego de que el Gobierno nacional oficializara, este sábado, la incorporación de este grupo iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según informó la Oficina del Presidente, la decisión fue impulsada por Milei y adoptada en coordinación con distintos ministerios y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El anuncio se conoció en las vísperas de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida en su departamento en 2015 un día antes de presentar en el Congreso una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán para encubrir a los responsables del atentado a la AMIA.

La Fuerza Quds es una unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, encargada de las operaciones externas del régimen. Su misión incluye el entrenamiento, financiamiento y apoyo a grupos armados aliados de Teherán en distintos países, además de tareas de inteligencia y operaciones encubiertas fuera del territorio iraní.

Estados Unidos y otros países occidentales la acusan de estar involucrada en atentados, acciones terroristas y procesos de desestabilización regional, y la consideran una pieza central de la proyección militar y política de Irán en Medio Oriente y otras regiones.