Groenlandia: Starmer habló con Trump de aranceles

El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera "un error" la amenaza de aranceles de EE.UU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Starmer mantuvo ayer una serie de llamadas con el presidente de EE.UU, así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street.

En todas sus llamadas, Starmer "reiteró su posición sobre Groenlandia; dijo que la seguridad en el Ártico es una prioridad para todos los aliados de la OTAN para proteger los intereses euroatlánticos y afirmó que aplicar aranceles a aliados por promover la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es un error", recoge la nota.

La llamada entre Starmer y Trump ocurre apenas un día después de que el jefe de la Casa Blanca amenazase con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó el sábado que planeaba aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Tras conocer el anuncio, Starmer dejó claro que Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y el futuro de la isla debe ser únicamente decidido por los groenlandeses y los daneses.

Asimismo, calificó de "completamente errónea" la decisión arancelaria de Trump y prometió que trataría el asunto "directamente con la Administración estadounidense".

Del mismo modo, este domingo, los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia y enfrentan los gravámenes adicionales de Trump, expresaron su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de la isla por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie".

La lista incluye naciones que han mantenido una relación estrecha con Washington durante décadas. La decisión apunta específicamente a los gobiernos europeos que enviaron tropas a Groenlandia esta misma semana. Trump ha descrito este despliegue como una acción "con fines desconocidos" y lo califica de amenaza a la seguridad global.