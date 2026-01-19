PUBLICIDAD

Atropelló a su novio
Inflación
Groenlandia
Tragedia en España
Caso Huergo
Omar Exeni
Ganadería
Clima en Salta
Nacionales

Tofoni denunció al tesorero por amenazas

Toviggino le habría enviado el mensaje: "Que en paz descanses".
Lunes, 19 de enero de 2026 01:38
Guillermo Tofoni, empresario futbolísticos y ex dueño de los derechos de comercialización de los partidos de la Selección argentina en el exterior, denunció penalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presuntas amenazas, luego de que el dirigente publicara en su cuenta de X un pedazo de carne destrozada con el mensaje "que en paz descanses, el verso se terminó". Horas después Toviggino bajó el posteo, pero la demanda de Tofoni sigue adelante, según lo detalló el propio empresario.

Según se supo, el ahora ex dueño de los derechos de televisación de la Selección argentina, presentó una denuncia en la Justicia de los Estados Unidos en la que habló de un esquema de desvío de fondos, llamada "discovery", donde se habrían descubierto pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasmas. Tofoni sostuvo que hasta 2021 mantenía contratos vigentes con la AFA, los cuales fueron dados de baja ese año. Remarcó que tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América en 2021 y 2024 y la "Finalissima", se produjo un fuerte incremento en los ingresos por sponsoreo, derechos comerciales, venta de camisetas, incluso con casas de apuestas hasta en Hong Kong.

 

