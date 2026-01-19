Barrio Santa Victoria: una vecina lucha por su vida tras quedar en medio de una guerra de bandas

El sonido de los disparos quebró la calma del barrio Santa Victoria y transformó una noche común en una secuencia de miedo, encierro y desesperación. En pocos minutos, el enfrentamiento armado entre dos grupos antagónicos se adueñó de varias cuadras, obligando a los vecinos a resguardarse como pudieron mientras las balas cruzaban el aire.

El tiroteo se inició en la zona de calle San Juan al 2300 y 2400, pero lejos de quedar contenido, se desplazó hacia La Rioja al 2200, ampliando el área del conflicto y elevando el riesgo para quienes no tenían relación alguna con el enfrentamiento, sucedido duante la madrugada del domingo. Testigos describieron una sucesión de detonaciones que se extendieron durante varios minutos y generaron escenas de pánico.

En ese contexto, una mujer resultó herida por un proyectil de arma de fuego. Había salido de su vivienda justo cuando comenzó el intercambio de disparos. El impacto fue por la espalda. En un primer momento no comprendió la gravedad de la herida, pero con el correr de los segundos empezó a perder fuerzas hasta desvanecerse, lo que alertó a quienes se encontraban cerca.

Ante la urgencia de la situación, vecinos y familiares la asistieron de inmediato y la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital San Bernardo, donde permanece internada en estado delicado. Hasta el momento no trascendieron ni su nombre ni su edad, indicaron fuentes oficiales.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Salta iniciaron un amplio operativo en la zona y comenzaron con la verificación de lo ocurrido a través de cámaras de seguridad privadas y de los sistemas de Videovigilancia policial, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa del enfrentamiento y determinar responsabilidades.

El comisario Flavio Peloc, responsable del área de prensa de la fuerza, confirmó el episodio en declaraciones a Radio Salta y señaló el área de Investigaciones trabaja para identificar a los participantes del tiroteo, establecer el origen del conflicto y avanzar en la causa judicial.

Mientras la investigación continúa, el episodio dejó el barrio convulsionado: impactos de bala, viviendas afectadas y un clima de temor. "La gente tiene miedo de hablar porque saben que puede haber represalias por parte de estos dos grupos que se disputan el poder de la venta de droga o otros negocios ilícitos", señalaron.

Fuente Radio Salta