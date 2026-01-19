Mundial 2026: los partidos de la Selección Argentina se verán por la TV Pública

La próxima Copa del Mundo 2026 ya empieza a jugarse fuera de la cancha. A poco más de un año del inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el Gobierno nacional confirmó una definición clave para millones de hinchas: los partidos de la Selección Argentina podrán verse de manera gratuita en todo el país, a través de señales estatales.

El anuncio fue realizado hoy por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute el seleccionado nacional durante el Mundial 2026. El mensaje fue difundido a través de la red social X y luego replicado por fuentes oficiales.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el esquema de financiamiento. Según explicó Adorni, la televisación se realizará mediante un acuerdo comercial, por lo que el Estado no afrontará el costo de los derechos con dinero de los impuestos. “Para todos, sin usar la plata de todos”, sintetizó el funcionario, en una frase que buscó marcar una diferencia con experiencias anteriores.

Un Mundial histórico y una defensa con título en juego

El Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y será el primero organizado de manera conjunta por tres países. Además, marcará un hito por su formato ampliado, con 48 selecciones participantes.

En ese escenario, la Argentina llegará como campeón defensor, tras la consagración en Qatar 2022, y con la expectativa de volver a reunir al país frente a la pantalla para seguir cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

De acuerdo con el cronograma confirmado, el debut argentino será el martes 16 de junio a las 22, cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo compromiso está previsto para el lunes 22 de junio a las 14, frente a Austria, en el Dallas Stadium, escenario que volverá a recibir a la Albiceleste el sábado 27 de junio a las 23, en el cierre de la fase de grupos ante Jordania.

Televisión abierta y alcance federal

La confirmación de la transmisión por la TV Pública y Radio Nacional garantiza acceso federal y gratuito, un dato relevante para provincias como Salta y el resto del interior del país, donde la televisión abierta y la radio siguen siendo plataformas centrales para seguir los grandes eventos deportivos.

En paralelo, el torneo tendrá su partido inaugural el jueves 11 de junio a las 16, cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

Con el calendario definido y la televisación asegurada, el camino hacia el Mundial 2026 empieza a tomar forma también fuera del césped. Para la Argentina, la expectativa no solo pasa por lo deportivo, sino también por la posibilidad de que cada partido vuelva a convertirse en un evento compartido, accesible y masivo, como parte de una experiencia que trasciende al fútbol.