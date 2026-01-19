Se reprogramó el operativo municipal “Volviendo a Clases” por las lluvias

Las lluvias de las últimas horas obligaron a modificar la agenda, pero no el objetivo central. El operativo municipal Volviendo a Clases, pensado como un acompañamiento directo a las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo, reprogramó su inicio y comenzará a atender desde mañana martes 20 de enero, luego de que la primera jornada prevista para este lunes debiera ser suspendida por cuestiones climáticas.

La atención se desarrollará en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Avenida Paraguay 1240, y se extenderá hasta el viernes 30 de enero, en el horario de 8 a 15. El espacio fue elegido por su capacidad operativa y su accesibilidad, en un contexto donde miles de familias buscan resolver en pocos días los requisitos sanitarios exigidos por las instituciones educativas.

Durante el operativo, profesionales de la salud realizarán la confección del certificado de salud escolar, un documento indispensable para estudiantes de nivel primario, secundario y terciario. La modalidad de atención será por orden de llegada, sin necesidad de turnos previos, lo que permite agilizar el trámite y facilitar el acceso a quienes no cuentan con cobertura privada.

Desde el municipio se recordó que, para poder ser atendidos, los estudiantes deberán concurrir con DNI, esquema de vacunación actualizado y el formulario con los datos del alumno previamente completado. En el caso de los menores de edad, la presencia de un padre, madre o tutor es obligatoria, ya que no pueden realizar el trámite de manera individual.

Como complemento al dispositivo sanitario, el operativo incorpora un servicio que apunta a aliviar otros gastos habituales de esta época del año. Los lunes y miércoles, de 11 a 13, se ofrecerá corte de pelo gratuito para los estudiantes que asistan al Centro Cívico Municipal, una propuesta que suele tener alta demanda en el marco del regreso a clases.

El operativo Volviendo a Clases forma parte de una política de cercanía del municipio, orientada a concentrar en un solo espacio servicios esenciales vinculados a la educación y la salud. Con la reprogramación ya definida, la expectativa oficial es que, si las condiciones climáticas acompañan, el cronograma pueda desarrollarse con normalidad durante las próximas dos semanas.