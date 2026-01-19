De Hollywood a la realeza: murió Valentino Garavani, leyenda del diseño italiano

El mundo de la moda despide a Valentino Garavani, uno de los grandes arquitectos del glamour del siglo XX. El creador italiano falleció este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos. Según se informó oficialmente, su velatorio se realizará entre miércoles y jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Figura central de la alta costura internacional, Valentino fue el creador de un estilo inconfundible marcado por la elegancia extrema, los vestidos voluminosos, los drapeados, las plumas y una feminidad sofisticada que atravesó décadas. Su nombre quedó para siempre asociado al icónico “Rojo Valentino”, un tono propio que sintetizó pasión, sensualidad y tradición italiana.

La noticia fue confirmada a través de un breve comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, su socio histórico, donde señalaron que el diseñador murió en su casa de Roma, acompañado por su entorno más cercano.

La historia de Valentino Garavani

Nacido en mayo de 1932 en la ciudad de Voghera, Valentino Clemente Ludovico Garavani se volcó al diseño desde muy joven. A los 17 años viajó a París para formarse en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Allí trabajó junto a figuras como Jean Dessès y Guy Laroche, antes de regresar a Italia y fundar, a fines de los años 50, la casa de moda que llevaría su apellido.

La consagración internacional llegó en 1968 con la célebre “Collezione Bianca”, una serie de diseños en blanco y tonos marfil que cautivaron por su pureza y refinamiento. Sin embargo, fue el rojo el color que terminó definiendo su legado: un tono brillante y profundo que el propio Valentino vinculaba con su primer viaje a España y con la intensidad emocional que buscaba transmitir en cada prenda.

Mujeres que llevaron sus diseños

A lo largo de su carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más influyentes y admiradas del mundo. Entre sus clientas se contaron Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan y la princesa Diana de Gales. En Hollywood y en la realeza, sus diseños se convirtieron en sinónimo de distinción absoluta.

Momentos icónicos de la cultura pop también llevaron su firma: Julia Roberts recibió el Óscar a Mejor Actriz en 2001 con un vestido vintage de Valentino, mientras que Jennifer Lopez lució en los premios de la Academia de 2003 una reinterpretación de un diseño creado décadas antes para Jackie Kennedy.

En 2008, tras 45 años de trayectoria, Valentino anunció su retiro del diseño activo. Su despedida fue retratada en el documental “Valentino: The Last Emperor”, que mostró el cierre de una era en la moda internacional. Desde entonces, la casa Valentino continuó bajo distintas direcciones creativas y hoy se encuentra a cargo de Alessandro Michele, quien asumió el desafío de conducir la marca respetando un legado histórico. En 2011 fue homenajeado por el Fashion Institute of Technology de Nueva York y, junto a Giammetti, impulsó la creación de un museo virtual para preservar más de seis décadas de historia de la alta costura.