Barrio San Rafael: dos hombres imputados por agredir a policías y dañar un móvil oficial

Dos hombres fueron imputados en las últimas horas tras un violento episodio ocurrido durante un patrullaje preventivo en San Lorenzo, donde efectivos policiales fueron agredidos y un móvil oficial resultó con daños materiales. El hecho se registró sobre la ruta provincial 99, a la altura del ingreso al barrio San Rafael.

Según la información judicial, el episodio ocurrió durante la mañana del 14 de enero, cuando personal del Departamento de Seguridad Urbana de la Policía de Salta realizaba tareas de prevención y detectó a dos hombres en actitud sospechosa, sentados sobre la ciclovía.

Al descender del móvil para identificarlos, ambos individuos se negaron a brindar sus datos personales y adoptaron una conducta hostil. En ese contexto, uno de ellos habría reaccionado de manera violenta contra los efectivos, propinando golpes de puño, patadas y un cabezazo, además de lanzar amenazas verbales.

Durante el procedimiento y al momento de ser trasladado, el mismo acusado habría provocado daños en el vehículo policial, afectando el guardabarros trasero y parte del chasis del móvil oficial. En paralelo, el segundo involucrado habría ofrecido resistencia activa, con insultos y amenazas, con el objetivo de entorpecer el accionar policial.

No se informó oficialmente que los efectivos hayan sufrido lesiones de gravedad, aunque el hecho generó un importante despliegue policial en la zona y derivó en la inmediata intervención judicial.

Imputaciones y situación procesal

Tras lo ocurrido, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 en feria y con intervención de la delegación San Lorenzo, imputó de manera provisional a un hombre de 25 años por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves agravadas y daños agravados. En tanto, un segundo hombre de 31 años fue imputado por resistencia a la autoridad.