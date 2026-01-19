Clima en Salta: la provincia bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana

Salta atraviesa un escenario meteorológico complejo, con alertas naranjas y amarillas vigentes para gran parte del territorio durante la madrugada, la mañana y la tarde del lunes 19 de enero. Las advertencias alcanzan a la capital, el Valle de Lerma, el norte, el este y sectores de la Puna, con lluvias intensas, tormentas fuertes y riesgo de fenómenos severos en algunos sectores.

Según los informes oficiales, se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas y posible caída de granizo, con acumulados que en algunas zonas podrían superar los 100 milímetros.

Alerta naranja en Capital y Valle de Lerma durante la madrugada

Durante la madrugada del lunes 19, rige alerta naranja para Salta, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados previstos oscilan entre 60 y 115 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Alerta amarilla en Capital y Valle de Lerma en la mañana

Para la mañana del lunes, el nivel desciende a alerta amarilla en estas mismas zonas. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con ráfagas de hasta 75 km/h, granizo y lluvias persistentes. Los acumulados estimados van de 30 a 50 mm, con posibilidad de valores mayores en forma puntual.

Sur y este provincial: alerta naranja y amarilla

Los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera estarán bajo:

Alerta naranja durante la madrugada , con tormentas fuertes, ráfagas superiores a 90 km/h, granizo y acumulados entre 80 y 120 mm .

Alerta amarilla por la mañana, con tormentas intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones de 40 a 80 mm.

Norte provincial: alerta naranja desde la madrugada

En los departamentos de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria rige alerta naranja durante la madrugada y la mañana.

Se prevén tormentas fuertes o severas, con elevada actividad eléctrica, granizo y acumulados de 80 a 120 mm. Para la tarde del lunes, el nivel baja a alerta amarilla, aunque continúan las lluvias intensas y las ráfagas.

Rivadavia: lluvias muy intensas

El departamento Rivadavia estará bajo:

Alerta naranja en la madrugada , con tormentas severas y acumulados de 80 a 120 mm .

Alerta amarilla por la mañana, con lluvias persistentes, ráfagas intensas y posible granizo.

La Puna: alerta amarilla

En la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, rige alerta amarilla durante la madrugada del lunes. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con ráfagas de hasta 75 km/h, granizo y acumulados de 30 a 50 mm. En las zonas más elevadas, no se descarta nieve y granizo.

Con casi toda la provincia bajo algún nivel de alerta, se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas fuertes y circular con cuidado. Las lluvias intensas en cortos períodos pueden generar anegamientos, crecidas repentinas y complicaciones en rutas y caminos rurales.