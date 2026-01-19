Pudo ser una tragedia: dos niñas fueron atropelladas y se salvaron de milagro en barrio 20 de Junio

Un grave episodio ocurrió este lunes alrededor de las 16.30 en barrio 20 de Junio, en la ciudad de Salta, cuando dos niñas fueron atropelladas por un automóvil en la cuadra de Antonio Feijóo al 612. Una de las menores, de 5 años, "quedó debajo del vehículo" y se salvó de milagro, mientras que el conductor aceleró y se dio a la fuga, según relataron familiares y testigos del hecho.

El hecho ocurrió en un horario en el que suele haber movimiento en la zona y varios chicos jugando en la calle y en los alrededores. La secuencia generó momentos de extrema tensión y desesperación entre los familiares, vecinos y personas que presenciaron el episodio.

De acuerdo a los relatos, el vehículo involucrado se encontraba en el lugar mientras un integrante de la familia se disponía a salir a trabajar a unos cuantos metros. En ese momento, el auto arrancó de forma repentina y aceleró con fuerza, lo que llamó la atención de quienes estaban cerca.

El Un joven intentó advertirle al conductor que frenara, pero el vehículo no se detuvo. Primero impactó contra un adulto y luego embistió a la niña de 5 años, que terminó debajo del auto aún encendido. En medio del caos, el conductor continuó su marcha sin detenerse a asistir a las víctimas.

El testimonio de la abuela

Irene Quibidor, abuela de la niña, relató cómo se enteró del hecho mientras se encontraba trabajando. “Mi hija me llamó y me dijo que a mi nieta le había pasado un auto por encima. Cuando escuché eso, pensé que la habían matado. No lo podía creer”, contó, aún conmocionada.

Al llegar al lugar, aseguró que se encontró con una escena impactante. “Cuando un auto pasa por encima de una persona, uno piensa lo peor. Fue un milagro de Dios que mi nieta esté con vida”, expresó.

Según los testimonios, un joven de la familia logró interponerse y acomodar el cuerpo de la niña para evitar que las ruedas la aplastaran por completo. En las imágenes de cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso la familia, se observa cómo la menor queda debajo del vehículo y cómo la intervención de los adultos fue clave para salvarle la vida.

Otra niña también estuvo a punto de ser atropellada, pero una mujer logró empujarla a tiempo, evitando que el auto le pasara por encima. Vecinos remarcaron que el hecho ocurrió en un contexto donde había varios chicos jugando, lo que incrementó el riesgo.

Tras el siniestro, el conductor se dio a la fuga, avanzando incluso hacia una cancha cercana donde también había menores. Testigos señalaron que el vehículo continuó a gran velocidad, generando temor entre quienes se encontraban en el lugar.

Familiares indicaron que el auto no realizó ninguna maniobra de frenado ni mostró intención de detenerse para asistir a las víctimas.

Luego del hecho, una ambulancia acudió al lugar y asistió a la niña. En un primer momento, se indicó que se encontraba bien y se le recomendó reposo. Sin embargo, con el correr de los minutos la menor comenzó a manifestar dolores y malestar, por lo que debió ser trasladada al hospital.

Actualmente, la niña permanece en observación y se le realizarán estudios médicos, entre ellos una tomografía, para descartar lesiones internas. Familiares cuestionaron que el traslado no se haya concretado de inmediato, teniendo en cuenta la gravedad potencial del episodio.

Cámaras, denuncia y reclamo de justicia

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana. Las imágenes muestran con claridad la secuencia del atropello y la posterior fuga del vehículo.

La denuncia fue tomada a varios familiares y testigos directos, entre ellos personas que también resultaron afectadas por el accionar del conductor. Según indicaron, el conductor ya se encuentra detenido y el vehículo fue secuestrado.

La familia reclamó que el caso no quede impune y pidió que se investigue en profundidad lo ocurrido. “Esto pudo haber terminado en una tragedia. Había muchos chicos en la calle. Gracias a Dios mi nieta está viva, pero pedimos justicia”, expresaron.