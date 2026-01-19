Orán: sin bono para la planta política y los sindicatos

El coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, Ramiro Acosta, anunció que el bono que evalúa pagar el Ejecutivo municipal será otorgado en función de la productividad y no será percibido por funcionarios políticos ni por representantes sindicales, priorizando a los trabajadores municipales.

Recursos

El funcionario explicó que existe una firme voluntad del intendente Baltasar Lara Gros y un esfuerzo sostenido para avanzar con el pago del bono, en un contexto económico complejo que exige responsabilidad, equilibrio y una administración cuidadosa de los recursos públicos.

En este sentido, se resolvió que el beneficio estará destinado a empleados que hayan cumplido con sus obligaciones laborales en tiempo y forma, reconociendo el compromiso, la responsabilidad y el desempeño efectivo.

El objetivo es incluir a la mayor cantidad posible de trabajadores, tanto permanentes y contratados, como también a personal Proma, quedando excluida la planta política y los sindicatos en un gesto solidario.

Asistencia financiera

El funcionario explicó además que el Municipio aún espera la asistencia del Gobierno provincial, que aportaría un porcentaje del monto correspondiente al bono de empleados permanentes y contratados de la planta de empelados estatales de la provincia.

Asimismo, se indicó que el monto final, la forma de pago y la fecha serán definidos una vez confirmada la ayuda provincial y tras continuar el diálogo permanente con los sindicatos, siempre priorizando el equilibrio de las finanzas municipales.

Desde el Municipio de Orán reafirmaron su compromiso con los trabajadores, el diálogo institucional y una gestión responsable, basada en el reconocimiento del esfuerzo y la productividad, garantizando el correcto uso de los recursos públicos y el bienestar general de la comunidad.