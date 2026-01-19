Chicoana celebró sus mejores empanadas en plena temporada

Con amplia convocatoria de vecinos y turistas, Chicoana vivió el domingo una de sus postales más representativas: el emblemático Concurso de la Empanada, acompañado por el tradicional Convite a la Pachamama, en el predio Los Eucaliptos. El encuentro no solo reafirmó la identidad cultural del municipio, sino que también funcionó como otro ítem del intenso calendario de verano 2026 que ya está en marcha en el Valle de Lerma.

El certamen gastronómico tuvo como gran protagonista a la empanada salteña, símbolo indiscutido de la cocina regional. El primer premio fue para Víctor Manuel Cruz, un joven talento local que se quedó con el máximo reconocimiento del jurado, seguido por Cintia Hoyos, en segundo lugar, y Mónica Cardozo completó el podio.

La jornada estuvo acompañada por copleros, una feria de productores y artesanos, y una nutrida propuesta musical que aportó clima festivo durante toda la tarde. El grupo jujeño Tunay fue el encargado de encender el carnaval en el escenario, junto a La Yapa, Lunan, Luis Royano "Purito Corazón" y Panchito y Q'Guaracha, en una grilla de tradición y celebración popular.

La intendenta interina, Amina Abdala Martín, participó del evento y agradeció la amplia presencia del público y de los participantes.

En su mensaje, destacó el valor cultural del encuentro e invitó a la comunidad y a los visitantes a sumarse a las próximas actividades, en especial al Carnaval de Antaño y la tradicional carpa de Carlos Abán, previstos para el próximo fin de semana.