Declararon la emergencia geológica en Comodoro Rivadavia y hay alerta

El Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la Emergencia Geológica y Urbanística en el área del cerro Hermitte, tras el colapso de la ladera sur. El deslizamiento destruyó cientos de viviendas e infraestructuras y obligó a evacuar a más de 90 familias de dos barrios emplazados en la zona. Las operaciones de asistencia y control se concentraron en los barrios Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, donde se registraron los mayores daños e impacto sobre la población.

El desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte, en la provincia de Chubut, afectó alrededor de 200 viviendas y obligó a que cientos de familias tuvieran que ser evacuadas de urgencia en los barrios Sismográfica y El Marquesado. El alerta se mantiene en varias zonas de la ciudad. El movimiento del suelo se registró el sábado por la noche en la ladera sur del cerro Hermitte, provocando el colapso total y parcial de varias viviendas, rajaduras y derrumbes principalmente en los barrios El Marquesado y Sismográfica, donde más de 90 familias tuvieron que ser evacuadas.

Según explicó José Paredes, doctor en Geología y profesor titular de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con sede en Comodoro Rivadavia, "toda la ladera sur del cerro Hermitte corresponde a un deslizamiento histórico, anterior incluso al desarrollo urbano de la zona". El especialista detalló a Infobae que este movimiento reciente constituye una reactivación de una inestabilidad preexistente, cuya causa fundamental reside en formaciones de rocas deformadas y la presencia de arcillas expansivas. Estas características aumentan la vulnerabilidad del terreno frente a las lluvias o cambios significativos en la humedad.

El geólogo precisó que el desplazamiento afecta casi 1.500 metros y que los dos episodios de mayor magnitud, registrados en los últimos días, movilizaron casas, instalaciones y servicios hasta zonas bajas como el sector de la cancha de golf. Paredes recordó que Comodoro Rivadavia tiene antecedentes de inestabilidad con deslizamientos previos en el propio cerro Hermitte y en sectores como Caballerizas y Saavedra. Destacó que en 1995 y 2023, deslizamientos interrumpieron la ruta nacional 3, y en 2017, tras unas lluvias extremas, se reportaron desplazamientos importantes en otras áreas de la ciudad.

Imágenes tomadas en el lugar mostraban profundas grietas tanto en las estructuras de las viviendas como en el mismo suelo. Lejos de apaciguarse, la situación de emergencia geológica se agravó en las últimas en las últimas horas.

Evacuación por 48 horas

El Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco elaboró un reporte en base a los últimos monitoreos realizados en la zona del cerro Hermitte donde señala que existe riesgo de que eventuales movimientos telúricos o desplazamientos puedan impactar en el barrio Médanos.

Desde Municipalidad de Comodoro Rivadavia explicaron que la medida tiene un carácter estrictamente preventivo y apunta a reducir riesgos para la población, especialmente ante la posibilidad de deslizamientos o fallas en el suelo.

Recomendaron, de manera preventiva, la evacuación de la zona afectada por un período mínimo de 48 horas para minimizar riesgos.