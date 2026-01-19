Tragedia en España: Apuntan a una rotura en las vías

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba) apunta a una falla en la soldadura de la vía como origen del siniestro que provocó al menos 40 muertos, de acuerdo con las primeras hipótesis, en tanto el Gobierno de España decretó tres días de luto oficial por la tragedia y prometió una "investigación transparente". El último balance de víctimas habla de 40 muertos, 122 heridos, 43 denuncias por desapariciones, 41 personas ingresadas en hospitales y 13 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos, según ABC y El Mundo.

Las primeras líneas investigativas sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 318,7, habla de la rotura de una soldadura de la vía como causa del descarrilamiento del tren de alta velocidad Iryo. Como consecuencia de esta avería, el vagón número 6 del convoy se salió de la vía y colisionó frontalmente con el tren Alvia, que circulaba por la vía contigua, reportó Euronews.

Las primeras hipótesis, basadas en las inspecciones sobre el terreno y en los testimonios de los pasajeros, apuntan a la posible existencia de un peso anómalo arrastrado por el vagón 6. Viajeros que se encontraban en ese coche, así como en los vagones 7 y 8, relataron haber notado vibraciones y movimientos inusuales antes del accidente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, dijo este lunes que la investigación deberá aclarar si la rotura detectada en un tramo de la vía en el lugar del accidente ferroviario fue la causa o la consecuencia del descarrilamiento del tren de Iryo que desencadenó la colisión con un convoy Alvia.

En declaraciones al programa Malas Lenguas de La 2, Puente explicó que el siniestro provocó importantes daños en la infraestructura ferroviaria, aunque insistió en que, por el momento, los investigadores continúan recopilando información y que esa hipótesis es "una especulación más, como otras".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió una "investigación transparente" sobre el conmocionante hecho. Dijo que se informará "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes. También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, ha dejado 40 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados. El accidente se produjo cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló.

Una zona de difícil acceso

Un total de 527 personas viajaban en los dos trenes siniestrados. Oficialmente se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El terraplén por el que se precipitó el tren Alvia se ubica en una zona de muy difícil acceso.