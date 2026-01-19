Villa Los Sauces: el final de la huida para un joven buscado por robo

La escena no tuvo sirenas ni persecuciones, pero sí un desenlace clave. Durante una recorrida habitual por Villa Los Sauces, personal de Seguridad Urbana realizaba un patrullaje preventivo cuando advirtió la presencia de un joven cuya actitud llamó la atención de los efectivos. La identificación posterior terminó por revelar un dato determinante: el hombre registraba código rojo en el sistema judicial.

Ese estado, reservado para personas con pedido de detención vigente, estaba vinculado a una causa por robo. A partir de esa constatación, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, un joven de 21 años, quien fue puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

La intervención quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías 4, que tomó conocimiento del procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes. Según se informó, el operativo se desarrolló sin incidentes y respetando los protocolos vigentes.