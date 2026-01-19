La ciudad después de la tormenta: 20 intervenciones, asistencia social y trabajos preventivos en barrios de Salta

La lluvia dejó su marca en distintos puntos de la ciudad, pero también puso en marcha una respuesta coordinada que combinó intervenciones rápidas, trabajo preventivo y asistencia social. Tras la tormenta registrada en las últimas horas, la Municipalidad de Salta actuó en 20 incidentes vinculados a riesgos urbanos y avanzó, en paralelo, con un operativo territorial para acompañar a familias expuestas a situaciones de vulnerabilidad.

Desde las primeras precipitaciones, cuadrillas municipales salieron a la calle para atender avisos ingresados a la línea gratuita 105, con acciones destinadas a reducir peligros inmediatos y restablecer condiciones de seguridad en la vía pública. La Subsecretaría de Protección Ciudadana concentró gran parte de las tareas, especialmente en casos de árboles y ramas caídas, estructuras inestables y problemas de drenaje.

El relevamiento oficial detalla que se registraron 8 intervenciones por árboles y ramas caídas, 4 postes peligrosos con riesgo de desplome, 3 bocas de tormenta tapadas, 1 caso de restos de poda sin levantar, 1 obra en la vía pública con señalización robada que debió reponerse y 3 situaciones diversas que requirieron asistencia inmediata. En todos los casos, los equipos trabajaron para minimizar riesgos y normalizar la circulación.

Más allá de las respuestas puntuales, el Municipio sostuvo durante toda la jornada un esquema de tareas preventivas, con limpieza de imbornales y desagües pluviales, una acción clave para evitar anegamientos ante la persistencia de lluvias. Estas tareas se concentraron en sectores críticos, con el objetivo de anticiparse a nuevas precipitaciones.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Social activó desde la madrugada un operativo de relevamiento y contención social en la zona sudeste de la ciudad. Cuatro equipos territoriales recorrieron barrios donde históricamente las lluvias generan mayor impacto, monitoreando la situación de familias en riesgo y vulnerabilidad social.

El trabajo conjunto con Protección Ciudadana permitió realizar recorridas en Villa Costanera, San Justo IV y Ampliación 20 de Junio, donde se evaluaron necesidades inmediatas y se brindó asistencia en los casos que lo requirieron. Durante las primeras horas de la mañana, los equipos continuaron en territorio para sostener el acompañamiento y dar respuesta a nuevas demandas.

Con el alerta amarillo aún vigente, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas, evitar arrojar objetos como latas o botellas que puedan obstruir los desagües pluviales, no sacar las bolsas de residuos durante las lluvias y asegurar materiales en obras de construcción, como chapas, ladrillos o tirantes.

También se hizo especial hincapié en la conducción segura. Se aconseja retirar vehículos estacionados en zonas anegables, circular a velocidad reducida, mantener siempre las luces encendidas y extremar las medidas de precaución al volante. La lluvia, recordaron, disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado, incluso en trayectos habituales.

Ante cualquier emergencia vinculada a inundaciones, árboles caídos u obstrucciones en la vía pública, la Municipalidad recuerda que continúa habilitada la línea gratuita 105, operativa durante las 24 horas para recibir avisos y coordinar la asistencia necesaria.