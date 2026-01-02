2026 arranca con cambios clave en el plan económico

En el inicio del anteúltimo año de gestión del presidente Javier Milei, el 2026 arranca con una serie de cambios clave en el programa económico, que incluyen un nuevo esquema cambiario, importantes vencimientos de deuda externa y una reconfiguración del sistema de subsidios energéticos. "Abróchense los cinturones", advirtió el jefe de Estado días atrás al anticipar un año de fuerte ajuste y definiciones estructurales.

El comienzo del año estará marcado además por la puesta en marcha del Presupuesto, la primera "ley de leyes" aprobada durante la gestión libertaria, luego de que el Senado convirtiera en ley el proyecto impulsado por el oficialismo. A partir del 1° de enero también entraron en vigencia medidas que profundizan el rumbo económico trazado por el Gobierno.

Uno de los ejes centrales será el cambio en el esquema de bandas de flotación del dólar. El Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, confirmó que desde 2026 las bandas se actualizarán en función del último dato de inflación que publique el Indec, dejando atrás el ajuste fijo del 1% mensual. Con una inflación de referencia del 2,5%, el techo de la banda cambiaria comenzará a incrementarse de manera gradual durante el primer semestre. En paralelo, la autoridad monetaria se comprometió a reforzar la acumulación de reservas, una exigencia reiterada por el Fondo Monetario Internacional.

El frente de la deuda

Otro punto sensible será el frente de la deuda. El 9 de enero, el ministro de Economía Luis Caputo deberá afrontar vencimientos por US$4.225 millones. Si bien el Tesoro cuenta con US$1.800 millones, el Gobierno evalúa distintas alternativas para cubrir el monto restante, entre ellas un préstamo puente con bancos internacionales. Milei buscó llevar tranquilidad y aseguró que "Argentina va a pagar su deuda".

Por último, desde enero comenzará a regir un nuevo sistema de subsidios energéticos. Se eliminará la segmentación actual y habrá solo dos categorías: hogares con subsidio y sin subsidio, con la ayuda focalizada en quienes perciban ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Además, se confirmaron subas en las tarifas de luz y gas de entre 2,5% y 3%, en línea con el objetivo de reducir el gasto público y avanzar hacia un esquema más focalizado.