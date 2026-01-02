Avanzan con cambios en la SIDE

El Gobierno nacional ultima un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar el sistema de inteligencia y otorgar mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el objetivo de concentrar y reorganizar las tareas de inteligencia bajo una nueva estructura.

Según el texto al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el decreto establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto y habilita al personal a aprehender personas con orden judicial o en casos de flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La reforma redefine organismos y funciones: la Agencia de Seguridad pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos se convertirá en Inspectoría General de Inteligencia. Además, se separan las áreas de ciberseguridad, que dependerán de la Jefatura de Gabinete, y de ciberinteligencia, que quedará bajo la órbita de la SIDE.

Desde el Ejecutivo señalaron que el decreto busca modernizar y ordenar el sistema, adaptándolo a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas, y aclararon que la inteligencia no cumplirá funciones policiales ni judiciales, sino que producirá información estratégica para el Poder Ejecutivo.