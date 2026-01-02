Dos "requeridos" fueron detenidos

Dos hombres que registraban pedidos de captura vigentes fueron detenidos en las últimas horas por efectivos policiales y puestos a disposición de la Justicia.

Los procedimientos se realizaron en el marco de patrullajes preventivos en los barrios Democracia y Municipal, donde personal del Departamento de Seguridad Urbana logró identificar en la vía pública a dos personas requeridas por la Justicia.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que ambos registraban pedidos de captura por causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Se trata de dos hombres de 24 y 37 años, quienes fueron demorados y quedaron a disposición de los Juzgados de Garantías que intervienen en cada causa.

Secuestro de hojas

Por otra parte, durante la madrugada, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron un control vehicular sobre la ruta nacional 9, a la altura del puesto Campo Alegre, en cercanías de la localidad de La Caldera.

En ese procedimiento, los policías detectaron que un automóvil transportaba más de 50 kilos de hojas de coca en estado natural, en presunta infracción al Código Aduanero.

Ante esta situación, el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar la Ley 22.415, y se procedió al secuestro del cargamento, cuyo valor económico es cercano al millón de pesos.

En el procedimiento intervino la Fiscalía Federal de Salta, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.